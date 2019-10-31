«Иной раз на хлеб не хватает»: жители Челябинска обсуждают идею платного парка
На сайте «Активный житель74» стартовало голосование за появление платного парка вдоль набережной реки Миасс. Зону отдыха площадью 1,2 га инвестор планирует обустроить между Краеведческим (Историческим) музеем и улицей Красной.
Пользователей просят ответить на два вопроса, причем достаточно общих: «Как вы относитесь к появлению в Челябинске частных платных парков?» и «Как вы относитесь к частной инициативе по благоустройству набережной и созданию ландшафтного парка?».
Кто хочет построить парк на набережной и сколько денег будет потрачено — читайте в нашем материале.
СКОЛЬКО СТОИТ ВХОД?
Со стоимостью билетов еще не определились, но, скорее всего, это будет как в красноярском «Саду мечты» — 250 руб. для взрослых, но со скидками для льготных категорий. Средства пойдут на поддержание благоустройства и создание новых объектов.
На момент публикации материала около 57% проголосовали против платных парков, при этом 88% поддерживают частные инициативы.
А КАК ДУМАЮТ НАШИ ЧИТАТЕЛИ?
Журналисты КП-Челябинск решили провести свой опрос по будущему парку среди подписчиков группы во ВКонтакте.
Выяснилось, что большинство готовы покупать билеты. При этом 38% готовы заплатить только символическую сумму, еще около 31% — согласны таким образом внести свою лепту в благоустройство.
— Согласно платить, но максимум — 50 руб. с человека. Это отсеет нежелательный контингент в парке. Если же платить столько, как написано в статье, то погулять всей семьей в парке выйдет накладно. Такого не должно быть! — пишет челябинка Ирина К.
15% заявили, что не будут платить из принципа. Еще столько же признались, что у них нет денег.
— Нет, не согласна! Это земля общего пользования, да и не каждый может себе это позволить. Если идти с детьми, то платить придется не только за вход, а у некоторых иной раз и на хлеб денег не хватает! — пишет Ольга А.
— А нам платят заводы за то, что мы дышим их выбросами? — пишет пользователь Инна Я.
Челябинец Евгений Д. считает, подобный парк можно было бы сделать в районе цирка, использовав недостроенный конгресс-холл как мост:
— Вот там платные территории и в пользу людям и городу пойдет, — продолжает он. — А на месте сада камней, устроить арочно-стеклянный ботанический сад — в продолжение развития краеведческого музея и архитектурно он легко впишется в «отражении» торгового центра.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU