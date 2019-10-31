«Иной раз на хлеб не хватает»: жители Челябинска обсуждают идею платного парка

СЕГОДНЯ 12:27 2019-10-31T12:29:53+03:00

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На сайте «Активный житель74» стартовало голосование за появление платного парка вдоль набережной реки Миасс. Зону отдыха площадью 1,2 га инвестор планирует обустроить между Краеведческим (Историческим) музеем и улицей Красной.

Пользователей просят ответить на два вопроса, причем достаточно общих: «Как вы относитесь к появлению в Челябинске частных платных парков?» и «Как вы относитесь к частной инициативе по благоустройству набережной и созданию ландшафтного парка?».

Кто хочет построить парк на набережной и сколько денег будет потрачено — читайте в нашем материале.

СКОЛЬКО СТОИТ ВХОД?

Со стоимостью билетов еще не определились, но, скорее всего, это будет как в красноярском «Саду мечты» — 250 руб. для взрослых, но со скидками для льготных категорий. Средства пойдут на поддержание благоустройства и создание новых объектов.

На момент публикации материала около 57% проголосовали против платных парков, при этом 88% поддерживают частные инициативы.

А КАК ДУМАЮТ НАШИ ЧИТАТЕЛИ?

Журналисты КП-Челябинск решили провести свой опрос по будущему парку среди подписчиков группы во ВКонтакте.

Выяснилось, что большинство готовы покупать билеты. При этом 38% готовы заплатить только символическую сумму, еще около 31% — согласны таким образом внести свою лепту в благоустройство.

— Согласно платить, но максимум — 50 руб. с человека. Это отсеет нежелательный контингент в парке. Если же платить столько, как написано в статье, то погулять всей семьей в парке выйдет накладно. Такого не должно быть! — пишет челябинка Ирина К.

15% заявили, что не будут платить из принципа. Еще столько же признались, что у них нет денег.

— Нет, не согласна! Это земля общего пользования, да и не каждый может себе это позволить. Если идти с детьми, то платить придется не только за вход, а у некоторых иной раз и на хлеб денег не хватает! — пишет Ольга А.

— А нам платят заводы за то, что мы дышим их выбросами? — пишет пользователь Инна Я.

Челябинец Евгений Д. считает, подобный парк можно было бы сделать в районе цирка, использовав недостроенный конгресс-холл как мост:

— Вот там платные территории и в пользу людям и городу пойдет, — продолжает он. — А на месте сада камней, устроить арочно-стеклянный ботанический сад — в продолжение развития краеведческого музея и архитектурно он легко впишется в «отражении» торгового центра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU