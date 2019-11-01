Как работает платный парк в Красноярске, который ставят в пример инвесторы из Челябинска

СЕГОДНЯ 04:09 2019-11-01T04:09:17+03:00

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Жители Челябинска активно обсуждают появление платного парка вдоль набережной за Краеведческим музеем. Как выяснилось, не все готовы платить за вход 250 руб. — столько стоит билет в похожем парке под названием «Сады мечты» в Красноярске. Мы решили узнать, как обстоят дела там, и связались с нашими коллегами из редакции «Комсомольской правды» в Красноярске.

Елена Серебровская, корреспондент «КП-Красноярск»:

— Частный парк у нас находится в центре одного из крупных спальных микрорайонов, где много новостроек, рядом есть торговые комплексы — проходимость большая. В теплые светлые дни зимой и летом там очень много народу.

Парк украшают скульптуры. Фото: сады-мечты.рф

Он работает уже пять лет. Раньше на этом месте был пустырь. Предприниматели сделали, и людям понравилось. Точно такой же парк есть в соседнем Абакане.

250 руб., думаю, не запредельная цена. Для сравнения: вход в зоопарк стоит 300 руб., и там тоже много народу. Место красивое, можно провести время, и люди готовы платить. Парк «Сад мечты» часто обновляют. Рабочие постоянно что-то делают: то плитку чистят, то цветочки подрезают. Водоемы всегда чистые, периодически для парка заказывают новые скульптуры,.

Сама хожу туда примерно два раза в год. Всех, кто приезжает к нам гости из других городов, вожу туда. Хотя народу многовато, там есть места, где можно уединиться и отдохнуть в тишине.

парк «Сады мечты» окружен новостройками

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ИСТОЧНИК KP.RU