Самозанятых репетиторов и парикмахеров заставят платить специальный налог в Челябинской области
Челябинская область вошла в число 19 регионов России, где с января 2020 года самозанятые должны платить экспериментальный налог. Речь идет о тех людях, кто работает на себя, но не оформляется как частный предприниматель. Это няни, репетиторы, сиделки, парикмахеры, мастера ногтевого сервиса, фотографы, видеоператоры и представители других профессий. На рынке их принято называть «фрилансеры».
С 2020-го года каждый фрилансер Челябинской области должен встать на учет в налоговых органах и платить государству 4% от своих доходов, если оказывает услуги физическим лицам, и 6% дохода, если оказывает услуги юридическим лицам.
Нарушителей закона обещают выявлять и штрафовать. Штраф может составить от 20% до 100% полученного дохода.
Сами фрилансеры отнеслись к эксперименту скептически и предупреждают: если придется платить налог, они поднимут цены на свои услуги.
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ИСТОЧНИК KP.RU