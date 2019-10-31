Самозанятых репетиторов и парикмахеров заставят платить специальный налог в Челябинской области

СЕГОДНЯ 18:03 2019-10-31T18:03:54+03:00

Сами фрилансеры от нововведения не в восторге: теперь им придется поднимать цены. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И это может отразиться на ценах за их услуги

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Челябинская область вошла в число 19 регионов России, где с января 2020 года самозанятые должны платить экспериментальный налог. Речь идет о тех людях, кто работает на себя, но не оформляется как частный предприниматель. Это няни, репетиторы, сиделки, парикмахеры, мастера ногтевого сервиса, фотографы, видеоператоры и представители других профессий. На рынке их принято называть «фрилансеры».

С 2020-го года каждый фрилансер Челябинской области должен встать на учет в налоговых органах и платить государству 4% от своих доходов, если оказывает услуги физическим лицам, и 6% дохода, если оказывает услуги юридическим лицам.

Нарушителей закона обещают выявлять и штрафовать. Штраф может составить от 20% до 100% полученного дохода.

Сами фрилансеры отнеслись к эксперименту скептически и предупреждают: если придется платить налог, они поднимут цены на свои услуги.

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ИСТОЧНИК KP.RU