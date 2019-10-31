2019-10-31T22:11:04+03:00
Общество

К поискам пропавшего парня с аутизмом подключился Алексей Текслер

И каждого призывает последовать его примеру
Лидия ПЕСКОВА
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Этого парня ищет полиция и волонтеры.Этого парня ищет полиция и волонтеры.
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Даже в отпуске глава Челябинской области продолжает следить за вверенным ему регионом. В четверг, 31 октября, он обратился к южноуральцам с необычной просьбой — помочь в поисках парня, который пропал две недели назад.

21-летний Лев Холодилин, страдающий аутизмом, пропал с парковки строительного рынка «Перекресток». Пока его родители отошли за покупками, парень открыл дверь машины и куда-то ушел. Сейчас его активно ищу полиция и волонтеры, но пока безрезультатно.

— Это не первый раз, когда парень уходит из дома. Есть информация, что Лев может прятаться в укромных местах, например, подвалах домов. Поэтому призываю всех челябинцев обратить внимания на свои дома и подъезды. Это сейчас очень важно, — обратился к простым челябинцам в соцсетях Алексей Текслер.

Пропавший молодой человек довольно высокий (185 см) и худощавый. У него светлые волосы, голубые глаза. Парень сутулится. В день исчезновения на Льве была черная куртка, зеленые штаны. Если вы видели где-то рядом похожего человека, позвоните в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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