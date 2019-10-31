Многие видели, никто не остановил: в Челябинске уже неделю ищут потерявшегося парня с аутизмом

СЕГОДНЯ 04:34 2019-10-31T04:34:12+03:00

Остается загадкой, как выживает молодой человек, не способный обслуживать себя самостоятельно

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Лев Холодилин пропал еще 23 октября. На рынке «Перекресток» он вышел из автомобиля и ушел в неизвестном направлении, пока родители закупали стройматериалы. У парня аутизм, из-за чего он не может обслуживать себя самостоятельно и даже принять чужую помощь. Один он погибнет!

Полиция и волонтеры ищут Льва уже неделю. Пока, увы, безрезультатно. Но надежда есть: парня периодически видят в разных местах города. К сожалению, все эти люди узнавали о том, что парня ищут, уже после встречи с ним.

— Ходил по подъездам и нажимал кнопки. Выглядел взрослым, но вел себя, как ребенок, — рассказала волонтерам жительница дома по адресу пр. Победы, 38.

Кроме того, парня запечатлели несколько уличных камер видеонаблюдения. На одном из видео — момент его ухода из автомобиля. На другом — на перекрестке улиц Молодогвардейцев и Бр. Кашириных он переходит дорогу на красный сигнал светофора (видео с камеры Интерсвязи).

Приметы пропавшего: одет в зеленые штаны и черную куртку (как на фото), рост 185 см. Ходит большими шагами, раскачиваясь. Иногда может покачиваться из стороны в сторону. Отзывается на имя Левушка.

Пропавший парень с аутизмом переходит дорогу на красный в Челябинске.

КАК ПОМОЧЬ ЛЬВУ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ

* Родители Льва просят: если увидите его, не пытайтесь задержать, а просто идите за ним, не упуская из виду, и позвоните 02, 112 или на горячую линию поискового отряда «Легион-СПАС» (351) 2-777-911.

* Помогите просмотреть записи с видеокамер. Подробности — у координатора поиска.

* Помогите с расклейкой ориентировок.

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ИСТОЧНИК KP.RU