Водители раскритиковали выделенные полосы в Челябинске
15 сентября в Челябинске появились первые выделенные полосы. У водителей общественного и личного транспорта было достаточно времени, чтобы оценить изменения на дорогах. Они обсуждают новшество в соцсети.
— На площади Революции не нужна нам «выделенка». Маршрутки № 14 и 85 там выстаиваются и собирают колонну за собой, — написала водитель автобуса Райхан Валеева в группе «Челябинский транспорт» в ВК.
— Еду по ул. Энгельса от Труда в сторону пр. Ленина и вижу, как автобус сразу же от остановки перестраивается в крайнюю левую полосу. А по своей «выделенке» и не думает ехать. И машинам туда нельзя. И это не единичный случай! — высказалась автомобилист Анна Турковская.
Главный специалист управления транспорта администрации Челябинска Евгений Талыпов пообещал разобраться в ситуации и придумать удобное для всех решение.
В целом же выделенные полосы — дело хорошее.
Предложения от водителей:
* Чаще дежурить сотрудникам ГИБДД рядом с выделенными полосами, так как далеко не все автомобилисты соблюдают правила — надо приучать.
* Сделать выделенные полосы от ул. Северокрымской до ул. Энгельса, на ул. Худякова, от ул. Бр. Кашириных до пр. Победы — тогда бы в час пик общественный транспорт не срывал график.
СПРАВКА «КП»
Выделенными полосами в Челябинске может пользоваться общественный транспорт, в том числе легальные маршрутки, а также автомобили спецслужб (скорая, пожарная, полиция, МЧС).
Автомобилистам за заезд на «выделенку» грозит штраф — 1 500 руб.
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ИСТОЧНИК KP.RU