Водители раскритиковали выделенные полосы в Челябинске

СЕГОДНЯ 04:05 2019-11-01T04:05:17+03:00

Изменить размер текста: A A

15 сентября в Челябинске появились первые выделенные полосы. У водителей общественного и личного транспорта было достаточно времени, чтобы оценить изменения на дорогах. Они обсуждают новшество в соцсети.

— На площади Революции не нужна нам «выделенка». Маршрутки № 14 и 85 там выстаиваются и собирают колонну за собой, — написала водитель автобуса Райхан Валеева в группе «Челябинский транспорт» в ВК.

— Еду по ул. Энгельса от Труда в сторону пр. Ленина и вижу, как автобус сразу же от остановки перестраивается в крайнюю левую полосу. А по своей «выделенке» и не думает ехать. И машинам туда нельзя. И это не единичный случай! — высказалась автомобилист Анна Турковская.

Главный специалист управления транспорта администрации Челябинска Евгений Талыпов пообещал разобраться в ситуации и придумать удобное для всех решение.

В целом же выделенные полосы — дело хорошее.

Предложения от водителей:

* Чаще дежурить сотрудникам ГИБДД рядом с выделенными полосами, так как далеко не все автомобилисты соблюдают правила — надо приучать.

* Сделать выделенные полосы от ул. Северокрымской до ул. Энгельса, на ул. Худякова, от ул. Бр. Кашириных до пр. Победы — тогда бы в час пик общественный транспорт не срывал график.

СПРАВКА «КП»

Выделенными полосами в Челябинске может пользоваться общественный транспорт, в том числе легальные маршрутки, а также автомобили спецслужб (скорая, пожарная, полиция, МЧС).

Автомобилистам за заезд на «выделенку» грозит штраф — 1 500 руб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU