Незрячий массажист из Челябинска четыре года ищет работу, чтобы прокормить семью

СЕГОДНЯ 09:52 2019-11-01T09:52:27+03:00

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29-летний Артем Мартынов лишен зрения, но старается жить обычной жизнью и не просит помощи. Сам справляется с домашними делами, передвигается по городу с собакой-поводырем, выучился на массажиста, чтобы не жить на одну пенсию по инвалидности. Артем — любящий муж и счастливый отец. Его супруга Марина слепа на один глаз, а годовалый сын Даниил немного реагирует на свет и яркие цвета.

Семья живет на пособие — Артему платят 18 тысяч, Марине меньше. Много денег уходит на лекарства. На Данила супруги тоже получают деньги. Но их сразу откладывают. Медики говорят, шанс, что мальчик будет зрячим есть. Но процесс лечения будет тяжелый и дорогой.

Вот уже четыре года Артем старательно ищет работу, но его не берут из-за инвалидности.

— Причины называют разные. Бывало, пригласят на собеседование, но как услышат, что я не вижу — «До свидания, мы вам перезвоним». Был момент, когда я уже проходил медкомиссию для трудоустройства, старшая сестра готова была меня взять, а главный врач ни в какую: «Зачем он мне нужен незрячий? Кто его будет опекать?». Но меня опекать не нужно. Я прекрасно справляюсь сам. Трудовые инспекторы сразу сказали — за их практику было очень мало таких вакансий, — говорит Артем Мартынов.

Массажист трудился в коррекционной школе, частной клинике и фитнес-центре. Место работы менял, потому что либо мало платили (в школе, например, Артем получал пять тысяч), либо нужно было далеко добираться, а незрячему человеку непросто перемещаться по городу.

Артем не сдается и продолжает мониторить вакансии.

Поподробнее об истории Артема можно почитать в нашем материале.

КАК ПОМОЧЬ

Если вы готовы рассмотреть кандидатуру Артема Мартынова на должность массажиста, позвоните ему по номеру +7 (932) 017-61-83.

ИСТОЧНИК KP.RU