В Челябинске в День народного единства перекроют центр города
Большая колонна православных с хоругвями и иконами, в сопровождении звона мобильной звонницы, двинется по Свердловскому проспекту до храма Александра Невского на Алом поле. Крестный ход назначен на понедельник, 4 ноября. Страна отмечает праздник — День народного единства.
В пресс-службе мэрии предупреждают: движение в центре перекроют с 10.00 до 12.10 на следующих участках:
- Свердловский пр. — ул. Калинина;
- ул. Калинина — ул. Кыштымская;
- ул. Каслинская — ул. Работниц;
- Свердловский пр. — ул. Работниц;
- Свердловский пр. — ул. Полковая;
- Свердловский пр. — выезд с ул. Бр. Кашириных;
- Свердловский пр. — выезд от РК «Мегаполис»;
Свердловский пр. — ул. Труда;
Свердловский пр. — ул. Коммуны;
Свердловский пр. — пр. Ленина.
Возглавит колонну мироточивая икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» («Семистрельная»). В пятницу, 1 ноября, икона прибыла в Челябинск.
Образ замироточил в 1999 году, в московской квартире. Тринадцать лет назад для чтимого образа построили храм в селе Бачурино.
Образ Богоматери мироточит с 1999 года. Фото: mmeparh.cerkov.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU