2019-11-01T11:33:20+03:00
Общество

В Челябинске в День народного единства перекроют центр города

Объезд придется искать в течение двух часов, пока по улицам идет Крестный ход
Ольга АНТОНОВА
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Колонная православных пройдет по Свердловскому проспекту 4 ноября.Колонная православных пройдет по Свердловскому проспекту 4 ноября.
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Большая колонна православных с хоругвями и иконами, в сопровождении звона мобильной звонницы, двинется по Свердловскому проспекту до храма Александра Невского на Алом поле. Крестный ход назначен на понедельник, 4 ноября. Страна отмечает праздник — День народного единства.

В пресс-службе мэрии предупреждают: движение в центре перекроют с 10.00 до 12.10 на следующих участках:

- Свердловский пр. — ул. Калинина;

- ул. Калинина — ул. Кыштымская;

- ул. Каслинская — ул. Работниц;

- Свердловский пр. — ул. Работниц;

- Свердловский пр. — ул. Полковая;

- Свердловский пр. — выезд с ул. Бр. Кашириных;

- Свердловский пр. — выезд от РК «Мегаполис»;

Свердловский пр. — ул. Труда;

Свердловский пр. — ул. Коммуны;

Свердловский пр. — пр. Ленина.

Возглавит колонну мироточивая икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» («Семистрельная»). В пятницу, 1 ноября, икона прибыла в Челябинск.

Образ замироточил в 1999 году, в московской квартире. Тринадцать лет назад для чтимого образа построили храм в селе Бачурино.

Образ Богоматери мироточит с 1999 года. Фото: mmeparh.cerkov.ru

Образ Богоматери мироточит с 1999 года. Фото: mmeparh.cerkov.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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