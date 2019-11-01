Житель Челябинска разбил «лобовое» автомобилю, а чтобы избежать ответственности, инсценировал ДТП

СЕГОДНЯ 15:09 2019-11-01T15:15:22+03:00

Он утверждает, что хозяин машины сбил его на пешеходном переходе [ищем свидетелей]

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24-летнего челябинца Алексея подозревают в том, что он сбил человека на пешеходном переходе. Однако челябинец утверждает: ДТП инсценировано злоумышленниками, а пострадавший в этой ситуации — он.

Инцидент произошел ночью 20 октября в районе «Теплотеха». По словам Алексея, на пешеходном переходе возле круглосуточного магазина в его машину бросили бутылку. От удара треснуло лобовое стекло и помялась стойка.

— Виновник и его товарищ не пытались скрыться. Сказали, что это я не пропустил их на пешеходном переходе, и они «наказали» меня. Оба были пьяны. Заявили, что могут не только «лобовое» разбить, но и лицо, — говорит Алексей.

Водитель вызвал ГИБДД и аварийного комиссара. На машине следов столкновения нет. Одежда у пешехода чистая. Вскоре на место подъехала «скорая» — ее вызвал один из хулиганов. Он решил инсценировать случившиеся, как наезд на пешехода, чтобы не возмещать ущерб.

Алексею грозит штраф и лишение прав. Он написал встречное заявление по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ремонт машины ему обойдется где-то в 12 тысяч. Сейчас ищет свидетелей, чтобы они смогли подтвердить его невиновность.

Подробности этой истории читайте в нашем материале «В Челябинске хулиганы разбили машину и шантажируют водителя, требуя компенсацию».

ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ

ДТП произошло ночью 20 октября в 1:50 на перекрестке проспекта Победы и улицы Болейко. Алексей был на темно-синем Hyundai Accent. Если вы стали свидетелем этого инцидента, позвоните в нашу редакцию по номеру 8 (351) 7000-967 добавочный 10-18.

ИСТОЧНИК KP.RU