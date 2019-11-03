В Челябинской области в лобовой аварии погиб молодой мужчина

СЕГОДНЯ 11:18 2019-11-03T11:18:21+03:00

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Накануне, 2 ноября, на Татышском шоссе близ Озерска, 46-летний водитель ВАЗ-2143 решил обогнать поток автомобилей и выехал на встречную полосу. Рискованный маневр обернулся трагедией: отечественный автомобиль лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Tiguan. За рулем иномарки был 29-летний южноуралец.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в аварии смертельные травмы получил 34-летний пассажир отечественного «жигуленка». На «скорой» его доставили в больницу, но он умер в реанимации.

Татышское шоссе близ Озерска у местных жителей снискало дурную славу. Местность здесь неровная. Дорогу капитально ремонтируют этапами, но озерчане сетуют, что покрытие такие же бугристое, как и ландшафт. «Ни разу не видел во время ремонта шоссе специалистов, замеряющих угол наклона дороги. Значит, опять будут аварии и смертельные исходы», – посетовал один из озерчан в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU