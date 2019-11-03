Челябинцев просят не спасать лебедей

СЕГОДНЯ 12:50 2019-11-03T12:54:51+03:00

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На Южном Урале выпал снег, похолодало. И многие челябинцы взволновались из-за лебедей: белоснежных птиц они видят на озерах за городом и в черте мегаполиса, на реке Миасс. Люди думают, птицы попали в беду, что им холодно, голодно. Что их нужно срочно спасать.

— Вовсе нет, — говорит председатель Челябинского орнитологического общества Ирина Чухарева. — Лебеди перелетают с водоема на водоем, набираются сил.

Перед путешествием часто медлят молодые птицы: их еще недавно опекали родители, а теперь нужно «становиться на крыло», быть самостоятельными. Иногда птицы покидают область и в конце декабря.

— Бывает, лебеди зимуют в нашей области, выбирая незамерзающий участок воды. Эти птицы не мерзнут при температуре до -56 С. Главное, чтобы был корм: водные растения, рыба, земноводные, насекомые, ракообразные, черви и моллюски. Нельзя беспокоить зимующих лебедей! — предупреждает Чухарева.

Человек может помочь лебедям, принося и рассыпая рядом с открытым участком воды, пропаренные зерновые, тертые овощи или комбикорм для гусей. Но самому спасать лебедя ни в коем случае нельзя.

ВНИМАНИЕ!

Если лебедь ранен, нужно срочно позвонить в министерство экологии области (351) 264-74-41 или на горячую линию Челябинского орнитологического общества: +7-950-749-44-09.

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ИСТОЧНИК KP.RU