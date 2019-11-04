Эмигрировавший в Прагу житель Челябинска записал политический рэп про родину

СЕГОДНЯ 07:21 2019-11-04T07:21:33+03:00

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Ян Ларионов, который последние 20 лет живет в Праге, записал композицию про родной город. Исполнитель под псевдонимом ГРУБИЯН23 в своих соцсетях опубликовал клип на мелодичную композицию «Че». На видео — кадры летнего Челябинска и сам исполнитель, речитатив которого сменяется женским вокалом.

— Рад представить новый трек и сразу клип. Мы записали его вместе с Аней Скачко, за что ей огромное спасибище! Трек о моем родном городе Челябинске, который я очень люблю, за который переживаю, и очень по нему скучаю. Это такой разговор с городом подросшего сына что ли. Думаю, у каждого есть такой город, — написал исполнитель.

В композиции артист сравнивает две уральские столицы — Челябинск и Екатеринбург. Пальму первенства в плане ухоженности он отдает Свердловской области. Отставание малой родины исполнитель связывает с политической слабостью руководства.

GrubiYan23 - Че (Feat. Annareh).GrubiYan23 - Че (Feat. Annareh) Доступно на всех цифровых площадках. Insta: @grubiyan23 VK: https://vk.com/grubiyan23 SoundCloud: https://soundcloud.com/grubiyan23 Музыка: https://thecratez.com Камера, монтаж, цветокоррекция: https://www.oceanwood.pro Perfect Production 2019

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