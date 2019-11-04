Медведь бродит по улицам города в Челябинской области
Жители Аши напуганы: в городе замечен медведь. Хищник разгуливает среди многоподъездных домов в поисках пищи.
— Видели его в пять часов вечера 2 ноября на улице Толстого, — рассказали КП-Челябинск очевидцы.
Эта часть Аши — частный сектор. Она близка к лесу. Местные жители позвонили знакомым охотникам. Те изучили местность и заключили — в город действительно захаживал медведь. Правда последние сообщения очевидцев гласят, что косолапый двигался обратно в сторону чащобы.
В ноябре медведи на Южном Урале еще не впадают в спячку. Если заметили дикого зверя на улице — стоит позвонить в полицию или 112. Ни в коем случае не пытайтесь подойди к зверю. Поглядывая в сторону хищника, отступайте к укрытию.
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ИСТОЧНИК KP.RU