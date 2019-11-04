2019-11-04T14:29:41+03:00
Общество

Губернатор Челябинской области запустил флешмоб в Instagram

Он призвал выкладывать фото примечательных мест под хештегом #сердцаЮжногоУрала
Андрей АБРАМОВ
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Вид Таганая вполне подходит для флешмоба #сердцаЮжногоУрала.Вид Таганая вполне подходит для флешмоба #сердцаЮжногоУрала.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Глава Челябинской области Алексей Текслер в своем инстаграме поздравил южноуральцев с Днем народного единства 4 ноября и предложил присоедениться к флешмобу.

— В поездках по городам и районам я увидел главное: у нас живут замечательные люди. Трудолюбивые, добрые и отзывчивые. Неравнодушные, готовые работать и созидать. Как и наши предки. Многие народы вместе проходили здесь через трудности, старались для потомков.

Перед нами простой и понятный путь. Жизнь в Челябинской области должна стать лучше. В каждом уголке региона. Это моя главная задача, — сопроводил пост лиричным поздравлением губернатор.

Также Текслер призвал подписчиков выкладывать фото любимых и памятных мест в Челябинской области и сопровождать кадры хештегом #сердцаЮжногоУрала. На призыв уже откликнулись сотни пользователей. И никакой злой иронии! Пользователи делятся шикарными видами уральской природы. Не обошлось и без дымящих труб заводов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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