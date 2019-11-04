Уборщица вытерла лицо грязной тряпкой пациентке больницы в Челябинской области
Новый скандал прогремел в сфере здравоохранения Челябинской области. На этот раз в Миассе. В отделении травматологии горбольницы №2 сняли шокирующие кадры. Просим впечатлительных не смотреть видео.
Очевидцы запечатлели, как в палате на кровати сидит обнаженная женщина. Запись плохая, но можно различить, что дама будто без определенного места жительства. В кадре диалог двух женщин: уборщицы и, вероятно, пациентки из этой же палаты.
— Представь какого мне с ней! — восклицает голос за кадром.
В ролике виден загаженный пол. Уборщица одной тряпкой протирает линолеум, другой — вытирает лицо голой. Видно, что та сопротивляется. Тряпку, которой протирали лицо, полоскали в грязном тазу. В соцсетях предположили, что этой водой мыли испачкавшуюся пациентку.
Ролик породил дискуссию: виновата ли санитарка или ее поведение оправдывается тяжелыми условиями труда? На сайтах объявлений мы отыскали вакансию уборщицы в этой больнице. Санитаркам обещают чуть больше 12 тысяч рублей в месяц.
— Лежал летом в этом отделении. Уборщица — хорошая женщина. Все, кто пишут типа «не нравится — не работай» просто не понимают, что если если эти люди не будут трудится, то вообще работать некому будет. И вообще понятно, что эта пациента не первый раз ходит под себя раз такая реакция. Уверяю, что когда с немощными стариками случается такое, за ними убирают нормально. А эта пациентка явно не в себе, — рассказал КП-Челябинск Олег Попов.
В минздраве Челябинской области наверняка проведут проверку инцидента с началом рабочей недели.
Вытерла лицо грязной тряпкой.
Отметим, что пожаловаться на работу больницы или поликлиники можно на горячую линию регионального минздрава (351) 240-15-16.
Или можете передать жалобу через наших журналистов!
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