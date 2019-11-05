Путин назначил одного из руководителей Челябинского областного суда
Указом президента России Владимира Путина заместителем председателя Челябинского областного суда по административным делам назначена Светлана Шигапова.
Кандидатура Шигаповой была утверждена еще в августе на Высшей квалификационной коллегии судей. После указа президента Светлана Шигапова вступает в должность официально.
В Челябинской областном суде она трудится с 2011 года. Судья имеет второй квалификационный класс.
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ИСТОЧНИК KP.RU