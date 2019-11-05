2019-11-05T08:44:22+03:00
Общество

Путин назначил одного из руководителей Челябинского областного суда

Заместителем председателя стала Светлана Шигапова
Лидия ПЕСКОВА
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В Областном суде - важное назначение.В Областном суде - важное назначение.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Указом президента России Владимира Путина заместителем председателя Челябинского областного суда по административным делам назначена Светлана Шигапова.

Кандидатура Шигаповой была утверждена еще в августе на Высшей квалификационной коллегии судей. После указа президента Светлана Шигапова вступает в должность официально.

В Челябинской областном суде она трудится с 2011 года. Судья имеет второй квалификационный класс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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