2019-11-05T11:06:50+03:00
Происшествия

Завершены поиски чемпиона страны по сноуборду из Челябинской области

Пропавший два месяца назад Андрей Палькин найден (новость дополняется)
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В социальных сетях в паблике «Мой Златоуст» появилось сообщение, что в Златоусте прекращены поиски экс-чемпиона России по сноуборду.

26-летний Андрей Палькин пропал 4 сентября. Он вышел из своего дома по пр. Гагарина и бесследно исчез. В поисках принимали участие полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Спустя ровно два месяца, 4 ноября, поисковый отряд «Лиза Алерт» подтвердил информацию, что Андрей найден живым.

Корреспонденту КП-Челябинск удалось дозвониться до друга Андрея, Алексея.

— Мне только что об этом стало известно. Пока тоже никаких подробностей не знаю. Буду выяснять.

Новость дополняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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