Завершены поиски чемпиона страны по сноуборду из Челябинской области
В социальных сетях в паблике «Мой Златоуст» появилось сообщение, что в Златоусте прекращены поиски экс-чемпиона России по сноуборду.
26-летний Андрей Палькин пропал 4 сентября. Он вышел из своего дома по пр. Гагарина и бесследно исчез. В поисках принимали участие полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Спустя ровно два месяца, 4 ноября, поисковый отряд «Лиза Алерт» подтвердил информацию, что Андрей найден живым.
Корреспонденту КП-Челябинск удалось дозвониться до друга Андрея, Алексея.
— Мне только что об этом стало известно. Пока тоже никаких подробностей не знаю. Буду выяснять.
Новость дополняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU