В Челябинске в центре города светофор вернут на прежнее место
Во времена дорожной революции светофор в центре города, у ресторана «Уральские пельмени», перенесли ниже, к ул. Коммуны. Но оставили и прежний, для автомобилей. Неудобно было и пешеходам, которые кучковались у фасада ресторана, и автомобилистам, которые выстаивали два сигнала «стоп» подряд. По городу ходили слухи, что второй светофор у магазина сети «Проспект» установили по распоряжению тогдашнего губернатора Михаила Юревича. Сеть принадлежала его семье.
Все эти годы в мэрию поступали жалобы на неудобство. Люди просили вернуть привычную схему движения, с одним светофором. Тогда бы пешеходы переходили дорогу на самом перекрестке Ленина — Энгельса.
Обратила внимание на проблему временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова. По ее распоряжению на портале электронных голосований «Активный житель 74» разместили опрос: вернуться ли к прежней схеме или оставить все как есть?
Итоги голосования:
794 человека приняли участие в опросе. В том числе:
— 580 (76,72%) «за» возврат светофора и пешеходного перехода на прежнее место;
— 69 (9,13%) устраивает имеющаяся схема организации движения;
— 107 (14,15%) считают, что данный вопрос должны решать специалисты.
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ИСТОЧНИК KP.RU