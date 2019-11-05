2019-11-05T14:56:17+03:00
Общество

В Челябинске в центре города светофор вернут на прежнее место

Челябинцы хотят переходить проспект Ленина на перекрестке с улицей Энгельса
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Светофор на перекрестке Ленина - Энгельса вернут на прежнее место. Фото: cheladmin.ruСветофор на перекрестке Ленина - Энгельса вернут на прежнее место. Фото: cheladmin.ru
Изменить размер текста:

Во времена дорожной революции светофор в центре города, у ресторана «Уральские пельмени», перенесли ниже, к ул. Коммуны. Но оставили и прежний, для автомобилей. Неудобно было и пешеходам, которые кучковались у фасада ресторана, и автомобилистам, которые выстаивали два сигнала «стоп» подряд. По городу ходили слухи, что второй светофор у магазина сети «Проспект» установили по распоряжению тогдашнего губернатора Михаила Юревича. Сеть принадлежала его семье.

Все эти годы в мэрию поступали жалобы на неудобство. Люди просили вернуть привычную схему движения, с одним светофором. Тогда бы пешеходы переходили дорогу на самом перекрестке ЛенинаЭнгельса.

Обратила внимание на проблему временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова. По ее распоряжению на портале электронных голосований «Активный житель 74» разместили опрос: вернуться ли к прежней схеме или оставить все как есть?

Итоги голосования:

794 человека приняли участие в опросе. В том числе:

580 (76,72%) «за» возврат светофора и пешеходного перехода на прежнее место;

69 (9,13%) устраивает имеющаяся схема организации движения;

107 (14,15%) считают, что данный вопрос должны решать специалисты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Парень-аутист Лев Холодилин погиб в первые дни пропажи
Педагогу из Магнитогорска, уволенной за голые фото, предложили найти мужа
Челябинский сенатор Маргарита Павлова будет отвечать за семейную политику
Главврача больницы в Челябинской области, где пациентку вытирали половой тряпкой, уволят
Стало известно, когда в центре Челябинска светофор вернут на прежнее место
ВТБ Лизинг передал клиентам более 20 тысяч автомобилей
В Челябинске отдали под суд двух сутенеров. Но их салон продолжает работать
Альфа-Банк намерен увеличить розничный портфель на 40-45% в 2019 году
Умерла онкобольная девушка из Челябинской области, отец которой просил помощи у Путина
Завершены поиски чемпиона страны по сноуборду из Челябинской области
В Челябинске спуск в подземный переход на Кировке откроют к 9 ноября
Две «Лады» попали в смертельное ДТП в Челябинской области
Ветеринара с пышной грудью из Челябинска шокировал пациент в чемодане
Под Челябинском в ДТП погиб водитель престижной иномарки
Девочка-грудничок отравилась крысиным ядом в Магнитогорске
В Челябинске снова закрасили серой краской цветную птичку на технической коробке
В Челябинске провалены сроки сдачи скверов в центре города
В Челябинске начинается ремонт аварийного моста на Коксохим
СМИ: в детсаду Челябинска девочка получила черепно-мозговую травму
Путин назначил одного из руководителей Челябинского областного суда
Челябинск вошел в топ-10 городов России по объемам покупок новых автомобилей
Молодая пара из Китая осталась без квартиры, переехав в Челябинск