В больницу, где пациентку умыли хозяйственной тряпкой, едет проверка

СЕГОДНЯ 20:29 2019-11-05T20:29:40+03:00

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Выложенное в соцсети видео из миасской больницы, на котором санитарка умыла хозяйственной тряпкой пациентку, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Герои ролика тут же попали в топ новостей. Что происходило в больнице на самом деле и была ли тряпка достаточно грязной, предстоит выяснить важной комиссии.

— Видеосюжет из Миасса содержит материалы, отражающие нарушение прав пациента. Министерством здравоохранения Челябинской области инициировано проведение выездной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в отношении ГБУЗ «Городская больница № 2 г. Миасс». По результатам проверки в отношении лиц, допустивших выявленные нарушения, будут приняты дисциплинарные меры, — сообщили в пресс-службе минздрава области.

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ИСТОЧНИК KP.RU