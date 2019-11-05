2019-11-05T15:37:34+03:00
Общество

Главврача больницы в Челябинской области, где пациентку вытирали половой тряпкой, уволят

А уборщицу, вероятно, оставят на работе
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Шум подняли из-за того, что лицо пациентки уборщица вытерла грязной тряпкой.Шум подняли из-за того, что лицо пациентки уборщица вытерла грязной тряпкой.Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Скандал прогремел в горбольнице №2 Миасса. Пациент травматологии засняла видео: на койке сидит обнаженная пациентка — выглядит неважно. Пол вокруг испачкан экскрементами, рядом причитает уборщица.

— Опять нагадила! — говорит техничка.

В один момент лицо пациентки вытирают тряпкой, которую полоскали в грязном тазу. КП-Челябинск весь день пыталась получить комментарий в больнице и минздраве, но чиновники не хотели идти на контакт.

— Главврача уволят в ближайшее время, — сообщил изданию источник в правительстве Челябинской области.

По поводу инцидента высказалась вице-губернатор Ирина Гехт.

— Когда экономика, а не качество оказания медпомощи ставятся во главу угла, а главный врач считает себя пожизненно назначенным князьком, определяющим размеры доплат сотрудникам и условия содержания больных, — и происходят такие вопиющие истории как в Миассе. Грубые нарушения очевидны. Завтра выезжает комиссия Министерства здравоохранения. Будут приняты очень жесткие меры реагирования. И не только и не столько в отношении уборщицы, но, прежде всего, в отношении главного врача, — написала заместитель губернатора.

Ранее КП-Челябинск удалось пообщаться с коллегами уборщицы. Они высказали радикально иной взгляд на ситуацию.

Вытерла лицо грязной тряпкой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Парень-аутист Лев Холодилин погиб в первые дни пропажи
Педагогу из Магнитогорска, уволенной за голые фото, предложили найти мужа
Челябинский сенатор Маргарита Павлова будет отвечать за семейную политику
Стало известно, когда в центре Челябинска светофор вернут на прежнее место
В Челябинске в центре города светофор вернут на прежнее место
ВТБ Лизинг передал клиентам более 20 тысяч автомобилей
В Челябинске отдали под суд двух сутенеров. Но их салон продолжает работать
Альфа-Банк намерен увеличить розничный портфель на 40-45% в 2019 году
Умерла онкобольная девушка из Челябинской области, отец которой просил помощи у Путина
Завершены поиски чемпиона страны по сноуборду из Челябинской области
В Челябинске спуск в подземный переход на Кировке откроют к 9 ноября
Две «Лады» попали в смертельное ДТП в Челябинской области
Ветеринара с пышной грудью из Челябинска шокировал пациент в чемодане
Под Челябинском в ДТП погиб водитель престижной иномарки
Девочка-грудничок отравилась крысиным ядом в Магнитогорске
В Челябинске снова закрасили серой краской цветную птичку на технической коробке
В Челябинске провалены сроки сдачи скверов в центре города
В Челябинске начинается ремонт аварийного моста на Коксохим
СМИ: в детсаду Челябинска девочка получила черепно-мозговую травму
Путин назначил одного из руководителей Челябинского областного суда
Челябинск вошел в топ-10 городов России по объемам покупок новых автомобилей
Молодая пара из Китая осталась без квартиры, переехав в Челябинск