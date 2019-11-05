Главврача больницы в Челябинской области, где пациентку вытирали половой тряпкой, уволят

СЕГОДНЯ 15:37 2019-11-05T15:37:34+03:00

Шум подняли из-за того, что лицо пациентки уборщица вытерла грязной тряпкой. Фото: кадр с видео

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Скандал прогремел в горбольнице №2 Миасса. Пациент травматологии засняла видео: на койке сидит обнаженная пациентка — выглядит неважно. Пол вокруг испачкан экскрементами, рядом причитает уборщица.

— Опять нагадила! — говорит техничка.

В один момент лицо пациентки вытирают тряпкой, которую полоскали в грязном тазу. КП-Челябинск весь день пыталась получить комментарий в больнице и минздраве, но чиновники не хотели идти на контакт.

— Главврача уволят в ближайшее время, — сообщил изданию источник в правительстве Челябинской области.

По поводу инцидента высказалась вице-губернатор Ирина Гехт.

— Когда экономика, а не качество оказания медпомощи ставятся во главу угла, а главный врач считает себя пожизненно назначенным князьком, определяющим размеры доплат сотрудникам и условия содержания больных, — и происходят такие вопиющие истории как в Миассе. Грубые нарушения очевидны. Завтра выезжает комиссия Министерства здравоохранения. Будут приняты очень жесткие меры реагирования. И не только и не столько в отношении уборщицы, но, прежде всего, в отношении главного врача, — написала заместитель губернатора.

Ранее КП-Челябинск удалось пообщаться с коллегами уборщицы. Они высказали радикально иной взгляд на ситуацию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/741821" frameborder="0"></iframe> Вытерла лицо грязной тряпкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU