«Может вернуться в любой момент»: бомжевавший в Бельгии уроженец Челябинска получил паспорт

СЕГОДНЯ 06:48 2019-11-06T06:48:22+03:00

Изменить размер текста: A A

47-летний уроженец Челябинска Анатолий, эмигрировавший в Европу в «лихие» 90-е, получил новые документы и может купить билеты в Россию.

— 31 октября он получил загранпаспорт. В соответствии с законом «О гражданстве РФ», он имеет возможность в любой момент вернуться в Россию. Посольство следит за его судьбой, — прокомментировали журналисту КП-Челябинск в посольстве Российской Федерации в Королевстве Бельгия.

Другие детали возвращения, в том числе, на какие средства поедет мужчина, в посольстве уточнить не смогли.

Напомним, загранпаспорт, с которым челябинец уезжал за границу в 1993 году, был оформлен по паспорту СССР. Страна распалась, а паспорт России наш земляк не получил. Таким образом, он оставался без какого-либо гражданства.

До середины «нулевых» все было хорошо, пока от него не ушла жена, забрав ребенка. В это же время вернулась в Россию сестра. Тут наш земляк не выдержал и сломался.

— Сын потерял все: сначала работу, потом жилье. В последние годы он скитался по улицам и приютам Брюсселя. Даже жил на вокзале, — рассказала его мама.

Женщина инициировала поиски сына, обратившись к уполномоченному по правам человека в Челябинской области. Пожилая челябинка не только хочет помочь сыну снова встать на ноги, но и сама нуждается в помощи — у нее порок сердца.

Чтобы мужчина получил гражданство России, пришлось искать доказательства, что он жил здесь. И это удалось благодаря публичной библиотеке, где он работал после школы: там нашли копию трудовой, приказ о приеме и об увольнении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете этого мужчину?

Расскажите о нем нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU