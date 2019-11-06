2019-11-06T06:48:22+03:00
Общество

«Может вернуться в любой момент»: бомжевавший в Бельгии уроженец Челябинска получил паспорт

Мать ждала его почти четверть века
Ирина Фадюшина
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Таким наш земляк уехал в Европу. Фото: пресс-служба омбудсменаТаким наш земляк уехал в Европу. Фото: пресс-служба омбудсмена
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47-летний уроженец Челябинска Анатолий, эмигрировавший в Европу в «лихие» 90-е, получил новые документы и может купить билеты в Россию.

— 31 октября он получил загранпаспорт. В соответствии с законом «О гражданстве РФ», он имеет возможность в любой момент вернуться в Россию. Посольство следит за его судьбой, — прокомментировали журналисту КП-Челябинск в посольстве Российской Федерации в Королевстве Бельгия.

Другие детали возвращения, в том числе, на какие средства поедет мужчина, в посольстве уточнить не смогли.

Напомним, загранпаспорт, с которым челябинец уезжал за границу в 1993 году, был оформлен по паспорту СССР. Страна распалась, а паспорт России наш земляк не получил. Таким образом, он оставался без какого-либо гражданства.

До середины «нулевых» все было хорошо, пока от него не ушла жена, забрав ребенка. В это же время вернулась в Россию сестра. Тут наш земляк не выдержал и сломался.

— Сын потерял все: сначала работу, потом жилье. В последние годы он скитался по улицам и приютам Брюсселя. Даже жил на вокзале, — рассказала его мама.

Женщина инициировала поиски сына, обратившись к уполномоченному по правам человека в Челябинской области. Пожилая челябинка не только хочет помочь сыну снова встать на ноги, но и сама нуждается в помощи — у нее порок сердца.

Чтобы мужчина получил гражданство России, пришлось искать доказательства, что он жил здесь. И это удалось благодаря публичной библиотеке, где он работал после школы: там нашли копию трудовой, приказ о приеме и об увольнении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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