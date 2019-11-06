2019-11-06T04:01:58+03:00
Общество

В Челябинск идет «розовая зима»: что нас ждет

Прогноз синоптиков порадует многих
Ирина КАРЕЛИНА
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Нас ждет розовая зима.Нас ждет розовая зима.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На этой неделе Челябинск может побить температурный рекорд тепла. Вот какой прогноз дают синоптики:

6 ноября: ночью -1...+1, днем +5...+7.

7 ноября: ночью +1...+3, днем +6...+8.

8 ноября: ночью +1...+3, днем +4...+6.

Для ноября необычно высокая температура. Это называется «розовая зима». Ноябрь считается у синоптиков зимним месяцем из-за того, что обычно температура опускается ниже ноля.

— В целом зима в России ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом, — сказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пресс-конференции 1 ноября.

СПРАВКА «КП»

«Розовая зима» — по аналогии с «розовое лето». Это словосочетание ввел в обиход Роман Вильфанд в 2017 году. На пресс-конференции он демонстрировал карты с прогнозом погоды. Участки, закрашенные бледно-красным цветом, как раз означали температуру выше нормы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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