Александр Бастрыкин поручил найти работу слепому массажисту из Челябинска

СЕГОДНЯ 07:29 2019-11-06T08:40:12+03:00

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Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Челябинской области помочь найти работу слепому массажисту.

29-летний челябинец Артем Мартынов имеет красный диплом медицинского колледжа, работал в коррекционной школе, частном медицинском центре, фитнес-клубе. Но место работы менял из-за низкого заработка или долгой дороги из дома. Передвигается по городу молодой человек с помощью собаки-поводыря.

У Артема есть семья — незрячая жена и маленький сын. Артему по инвалидности платят 18 тысяч, его жене чуть меньше. У сына массажиста тоже проблемы со зрением, но есть шанс его восстановить: врачи говорят, ребенку поможет операция.

Мужественный глава семьи не сдается, ищет работу. Сейчас ему помогут силовики.

ИСТОЧНИК KP.RU