Двух педофилов-грабителей задержали в Челябинске
О том, что в Металлургическом районе случилось ЧП, стало известно накануне. В соцсети попал скрин служебного полицейского документа с ориентировкой на двух подозреваемых в совершении преступлений против школьниц. Угрожая ножом, девочек-подростков ограбили, отобрав личные вещи, и изнасиловали на ул. Черкасской 3 ноября.
Подозреваемых задержали через двое суток. Мужчины 32 и 37 лет имеют криминальные факты в биографиях: отбывали уголовный срок за причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и разбой.
В полиции от комментариев отказываются.
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ИСТОЧНИК KP.RU