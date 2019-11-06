2019-11-06T13:33:53+03:00
Происшествия

Двух педофилов-грабителей задержали в Челябинске

На подозреваемых в преступлениях вышли по горячим следам
Ольга АНТОНОВА
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Подозреваемых в изнасиловании и грабеже школьниц-подростков задержали.Подозреваемых в изнасиловании и грабеже школьниц-подростков задержали.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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О том, что в Металлургическом районе случилось ЧП, стало известно накануне. В соцсети попал скрин служебного полицейского документа с ориентировкой на двух подозреваемых в совершении преступлений против школьниц. Угрожая ножом, девочек-подростков ограбили, отобрав личные вещи, и изнасиловали на ул. Черкасской 3 ноября.

Подозреваемых задержали через двое суток. Мужчины 32 и 37 лет имеют криминальные факты в биографиях: отбывали уголовный срок за причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и разбой.

В полиции от комментариев отказываются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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