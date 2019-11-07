Как долго продержится тепло в Челябинске
Челябинск переживает очередную волну тепла. Аномальную. Ноябрь на Южном Урале считается зимним месяцем и отличается минусовой температурой.
Однако в этот четверг, 7 ноября, в мегаполисе потеплеет до +10 градусов. При этом возможен дождь и сильные порывы ветра. Минувшая ночь также была очень теплой — воздух прогрелся до +5.
Как долго задержится тепло на Южном Урале? Синоптики уже дали ответ. Увы, в пятницу город ждет ощутимое похолодание.
В ночь на пятницу, 8 ноября, температура опуститься до 0...+2 градусов, днем в Челябинске +2...+4, местами небольшой дождь.
В ночь на субботу, 9 ноября, будет -5...-7 градусов, днем уже -1...-3, без осадков.
В начале следующей недели на Южном Урале будет до -5 градусов ночью и +1...+3 градуса днем.
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ИСТОЧНИК KP.RU