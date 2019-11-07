Библиотеку за 200 млн рублей открывают под Челябинском

СЕГОДНЯ 15:11 2019-11-07T15:11:20+03:00

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8 ноября в поселке Полетаево под Челябинском открывается библиотека №36. По меркам остальных читальных залов в регионе этот выглядит суперконцептуально. Взять хотя бы яркий цвет стен. А читательские билеты сделали электронными: никаких бумажных формуляров, приложил книгу к сканеру и она записалась на твое имя. На модернизацию потратили 208 тысяч рублей.

— Появились новые зоны для комфортного чтения, общения, мероприятий и просмотра кино. Новое пространство позволит стать любимым местом интеллектуального досуга для жителей поселка, — цитирует руководителя проектного офиса, директор ЧОУНБ Наталью Дискую сайт Hornews.com.

Примечательно, что здание библиотеки в Полетаево — одна из самых старых в регионе. Через год ему исполнится сто лет. Над модернизацией работали местные библиотекари, дизайнеры и местные столяры.

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ИСТОЧНИК KP.RU