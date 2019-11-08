Ударили битой и начали запинывать: в Челябинске напали на депутата, который боролся с буфетом-разливайкой в своем доме

СЕГОДНЯ 11:24 2019-11-08T11:24:52+03:00

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В Челябинске шестеро нетрезвых парней избили депутата Тракторозаводского райсовета Александра Курочкина, который боролся с круглосуточной разливайкой. Около трех месяцев назад в доме на Мебельной, 85а, где живет народный избранник, появился алкомаркет «ОгоньВода», официально зарегистрированный как буфет. Каждую ночь, после того, как в 22 часа закрывается «Красное&Белое», любители выпить идут в «Огонь и вода». Веселье продолжается всю до четырех утра.

По словам народного избранника, он неоднократно обращался в полицию, где с ним начинали разговаривать только после того, как он грозился сделать депутатский запрос. Без этого — обвиняли в ложных звонках.

Сегодня ночью не выдержал и зашел в магазин, чтобы сделать замечание покупателям и продавцу. Возле магазина на него напала компания

— Из магазина вышел парень с битой и с силой ударил меня. Пятеро друзей подбежали и стали меня запинывать, — рассказал Александр Курочкин. — У меня до сих пор сильное головокружение, вся голова в больших шишках, рассечение щеки.

Увидев происходящее в окно, девушка депутата трижды звонила в 112. По ее словам, стражи порядка прибыли через два часа и, вместо того, чтобы пойти сразу в магазин, возмущались, что не могут попасть в подъезд.

В УМВД города заявили, что проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU