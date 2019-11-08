2019-11-08T11:24:52+03:00
Происшествия

Ударили битой и начали запинывать: в Челябинске напали на депутата, который боролся с буфетом-разливайкой в своем доме

Уже три месяца заведение мешает всему дому
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Комментарии: comments4
Александра Курочкина ударили битой, а затем начали избивать ногамиАлександра Курочкина ударили битой, а затем начали избивать ногами
Изменить размер текста:

В Челябинске шестеро нетрезвых парней избили депутата Тракторозаводского райсовета Александра Курочкина, который боролся с круглосуточной разливайкой. Около трех месяцев назад в доме на Мебельной, 85а, где живет народный избранник, появился алкомаркет «ОгоньВода», официально зарегистрированный как буфет. Каждую ночь, после того, как в 22 часа закрывается «Красное&Белое», любители выпить идут в «Огонь и вода». Веселье продолжается всю до четырех утра.

По словам народного избранника, он неоднократно обращался в полицию, где с ним начинали разговаривать только после того, как он грозился сделать депутатский запрос. Без этого — обвиняли в ложных звонках.

Сегодня ночью не выдержал и зашел в магазин, чтобы сделать замечание покупателям и продавцу. Возле магазина на него напала компания

— Из магазина вышел парень с битой и с силой ударил меня. Пятеро друзей подбежали и стали меня запинывать, — рассказал Александр Курочкин. — У меня до сих пор сильное головокружение, вся голова в больших шишках, рассечение щеки.

Увидев происходящее в окно, девушка депутата трижды звонила в 112. По ее словам, стражи порядка прибыли через два часа и, вместо того, чтобы пойти сразу в магазин, возмущались, что не могут попасть в подъезд.

В УМВД города заявили, что проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете подробности этой истории?

Расскажите их нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Копейске школьники боятся ходить на уроки
«Интерсвязь» провела линию скоростного интернета в поселках Челябинской, Курганской и Свердловской областей
В Челябинске музыканты чуть не погибли при съемках видеоклипа
В Челябинске у маршрутки на ходу отвалились два колеса
Жителей Челябинской области пугает соседка, проводящая загадочный ритуал у дверей их квартиры
В Челябинске скульптор делает серию уникальных работ из бронзы
Бизнесмен из Челябинской области оформил крупный кредит на пожилую клиентку
В дорожной аварии под Челябинском пострадала школьница и водитель легкового авто
Подросток представился полицейским и обокрал пенсионерку в Челябинске
Черные рубщики уничтожили лес в Челябинской области на 34 миллиона
«Каждая "яжемать" звонит»: жители Челябинска о врачах, отказавшихся ехать к больному ребенку
Чистая прибыль ГК ВТБ Лизинг выросла до 7,6 млрд рублей
Хоккеисты из Челябинска отличились в противостоянии сильнейших команд НХЛ
Производитель хлеба из Челябинска обвинил крупную торговую сеть в плагиате
На оживленном мосту по Троицкому тракту в Челябинске закроют движение
«Рад, что не попал в Black Star Burger»: спустя месяц в Челябинске нашли поросенка Бисмарка
«Уральские Лапки» приглашают челябинцев приобрести товары для своих любимцев
«Это было мощно и горячо»: фанатки «Би-2» падали в обморок на концерте в Челябинске
«Перепутал осень с весной»: в Челябинске зазеленела сирень
«Все мутно в этой истории»: в Сети раскритиковали бомжевавшего в Бельгии уроженца Челябинска