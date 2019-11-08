В Челябинске наградили военного, спасшего ребенка из пылающего автомобиля

СЕГОДНЯ 14:44 2019-11-08T14:44:30+03:00

Церемония прошла на торжественном собрании в честь Дня сотрудника внутренних дел

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Праздничный вечер прошел 8 ноября в театре оперы и балета имени Глинки. На торжество в честь Дня работников внутренних дел пригласили сотрудников правопорядка. Был в числе гостей праздника и 23-летний командир танкового взвода Чебаркульской дивизии Осман Мамутов. Он вытащил ребенка из пылающего авто.

Напомним, 27 октября на трассе у Чебаркуля случилось авария двух легковых машин. Один из автомобилей вспыхнул.

На месте ДТП в тот момент оказался Осман Мамутов. Из горящего авто он вытащил 11-летнего мальчика. К сожалению, семья спасенного погибли.

За героический поступок контрактника из Крыма поблагодарил губернатор Алексей Текслер. Он обратился в Министерство обороны РФ с предложением представить офицера к награде. Сам Мамутов героическим свой поступок не считает.

На торжественном собрании полицейских с праздником поздравил губернатор.

— Вы выбрали нелегкий и очень ответственный путь служения отечеству. Борьба с преступностью, обеспечение общественной безопасности, постоянная готовность встать на защиту жизни и прав граждан — все это требует выдержки, силы духа, честности и порядочности, — сказал губернатор. — Многим вашим коллегам схватка с преступностью стоила жизни, и сегодня мы еще раз говорим слова благодарности всем, кто до конца выполнил свой служебный и гражданский долг.

Кстати, на Южном Урале 230 человек погибли при исполнении служебных обязанностей. В списках — сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии, ГУ ФСИН, прокуратуры, УВД на транспорте и МЧС. Члены семей погибших получают каждый год выплату из областного бюджета — четыре тыс рублей.

Губернатор Алексей Текслер поблагодарил полицейских за службу. Фото: gubernator74.ru

ИСТОЧНИК KP.RU