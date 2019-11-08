Губернатор Алексей Текслер назначил министра социальных отношений области

СЕГОДНЯ 15:15 2019-11-08T15:15:27+03:00

Изменить размер текста: A A

8 ноября глава региона официально назначил руководителя одного из самых важных органов — министерства, отвечающего за всю социальную политику в Челябинской области.

Экс-уполномоченный по правам ребенка Ирина Буторина стала министром социальных отношений.

Губернатор поставил ряд задач по развитию сферы социальной защиты населения региона и сказал, что возлагает на нее большую ответственность — это наиболее важные из всех задач, которые стоят перед правительством Челябинской области, отметил глава региона.

Алексей Текслер озвучил 100-процентное достижение показателей по национальным проектам, развитие сети социальных учреждений и внедрение новых форм социальной поддержки.

— У вас нет времени на раскачку, все решения, которые мы совместно принимаем, нужно незамедлительно воплощать в жизнь, — напутствовал Алексей Текслер.

Напомним, Ирина Буторина стала самым молодым Уполномоченным по правам ребенка. Она была назначена на должность правозащитника в 35 лет. Именно с приходом Ирины Буториной в области появился закон о детском омбудсмене. Он был принят 28 октября 2015 года. Ранее уполномоченный по правам ребенка был заместителем челябинского омбудсмена по правам человека. В должности Буторина пробыла 4 года.

ИСТОЧНИК KP.RU