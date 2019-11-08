Южный Урал идет в Казахстан

СЕГОДНЯ 15:42 2019-11-08T15:42:19+03:00

В Омске, на форуме межрегионального сотрудничества России и соседнего государства, подписано соглашение о сотрудничестве

Изменить размер текста: A A

Подписи под документом поставили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Документ закреплчет наши связи в торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном и гуманитарном сотрудничестве.

— Мы подписали соглашение с Костанайской областью. А дальнейшем мы будем развивать сотрудничество в самых разных областях. Мы активно взаимодействуем и с другими регионами Казахстана. Считаю, что у нас большие перспективы. Мы должны максимально расширить возможности нашего сухого порта — логистического центра, который находится на юге и сегодня не загружен. Мы активно работаем в этом направлении с нашими казахскими партнерами, — прокомментировал Алексей Текслер.

По данным Российского экспортного центра за шесть месяцев этого года, Челябинская область занимает второе место по объему экспорта в Казахстан среди всех регионов России, уступая лишь Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU