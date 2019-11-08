Южноуральские компании презентовали разработки на форуме в Омске

СЕГОДНЯ 16:01 2019-11-08T16:01:38+03:00

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На Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана открылась выставка, посвященная высоким технологиям и возможностям регионов двух стран. Ее участники – более 30 предприятий, в том числе из Челябинской области.

ПО «Маяк» представило проекты в сфере машиностроения и приборостроения и метод холодной дезинфекции для продукции АПК.

Промышленный кластер «УРАЛАГРОМАШ» производит комплектующие и запчасти для сельхозтехники, инновационных систем освещения, водоочистки, систем управления птичниками и фермами.

Компания «Папилон» создает биометрические системы идентификации. Один из проектов - многоуровневая система автоматизированных дактилоскопических учетов для МВД России. Программное обеспечение и оборудование «Папилон» экспортирует в 22 страны.

У радиозавода «Полет» – производителя систем радиолокации и радионавигации – более 30 государств-партнеров.

– У Челябинской области налажено сотрудничество с соседней республикой. Товарооборот с Казахстаном скоро достигнет двух миллиардов долларов. Структура разносторонняя - от минерального сырья до наукоемкой продукции. Мы рады сотрудничеству и будем его расширять, - подчеркнул Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU