2019-11-09T10:44:00+03:00
Происшествия

«Тушили колой»: в кинотеатре Челябинска, где отдыхали дети, вспыхнул огонь

Вместо эвакуации школьники снимали происходящее на видео
Ирина Фадюшина
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Огонь тушили газировкойОгонь тушили газировкойФото: кадр с видео
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Вечером в пятницу, 8 ноября, в досуговом центре «Импульс» на ЧМЗ загорелся аппарат по приготовлению попкорна. Видео с места ЧП появилось в группе «Подслушано ЧМЗ».

— Со слов дочери, заискрило и искра попала на попкорн, он загорелся и его тушили колой и водой. Детям сказали отойти в сторону и все это снимали на видео, — рассказала Светлана Дриттель. — Огнетушитель там не работал. Прибежал седой мужик с усами, взял огнетушитель, но он просто не работал!

— Попкорн — просто огонь, — шутит Сергей Брусникин.

Как уточнили в МЧС, в устройстве произошло короткое замыкание, из-за чего загорелся попкорн. В кинотеатре была пожарная сигнализация, но она не сработала, так как дыма было мало. Тем не менее, в чрезвычайном ведомстве намерены выйти с внеплановой проверкой.

Произошедшее вызвало возмущение челябинцев. Кстати, в самом кинотеатре в этом году завершили ремонт.

— А теперь объясните мне, как такое могло произойти? Задержали открытие кинотеатра с мая, открыли осенью, как такое получилось, что появился открытый огонь в кинотеатре, это же не шашлычная, — возмущается Игорь Гончаров. — Открывайте конфискат новый, такое кино на ЧМЗ не нужно!

— Почему все стоят дальше и смотрят как горит? Вспомните 25 марта 2018 года (пожар в торговом центре «Зимняя вишня» (Кемерово). — Прим. ред.), чем все закончилось! Думаю родителям надо провести инструктаж детям, что делать в таком случаи! — возмущается Александр Полетаев.

Пожар в кинотеатре Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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