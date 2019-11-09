2019-11-09T15:33:52+03:00
Происшествия

Маршрутка попала в аварию на главном проспекте Челябинска

Есть пострадавшие
Ирина Фадюшина
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Пострадала пассажирка маршрутки 86. Фото: «Челябинск Сегодня»Пострадала пассажирка маршрутки 86. Фото: «Челябинск Сегодня»
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Маршрутка №86 «Мехколонна — поселок Шершни» попала в аварию на проспекте Ленина возле остановки «Театр ЧТЗ». Помимо маршрутного микроавтобуса Mercedes, пострадал легковой автомобиль Renault, который от удара отлетел в SsangYong.

Сейчас выясняются все обстоятельства аварии. По данным ГУ МВД по Челябинской области, пострадала женщина-пассажир.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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