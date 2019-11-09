Маршрутка попала в аварию на главном проспекте Челябинска

СЕГОДНЯ 15:22 2019-11-09T15:33:52+03:00

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Маршрутка №86 «Мехколонна — поселок Шершни» попала в аварию на проспекте Ленина возле остановки «Театр ЧТЗ». Помимо маршрутного микроавтобуса Mercedes, пострадал легковой автомобиль Renault, который от удара отлетел в SsangYong.

Сейчас выясняются все обстоятельства аварии. По данным ГУ МВД по Челябинской области, пострадала женщина-пассажир.

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ИСТОЧНИК KP.RU