Маршрутка попала в аварию на главном проспекте Челябинска
Маршрутка №86 «Мехколонна — поселок Шершни» попала в аварию на проспекте Ленина возле остановки «Театр ЧТЗ». Помимо маршрутного микроавтобуса Mercedes, пострадал легковой автомобиль Renault, который от удара отлетел в SsangYong.
Сейчас выясняются все обстоятельства аварии. По данным ГУ МВД по Челябинской области, пострадала женщина-пассажир.
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ИСТОЧНИК KP.RU