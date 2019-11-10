Решила сократить путь через лес: в Зауралье искали заблудившуюся женщину
50-летняя жительница Кургана 7 ноября отправилась из села Новый Просвет в город. Ей нужно было попасть на железнодорожную станцию, и она решила сократить путь через лес. Но, плохо ориентируясь на местности, женщина заблудилась и оказалась совсем в другой стороне. Через два часа, сильно замерзнув и напугавшись, что так и не выберется из лесу, она позвонила в службу спасения.
— Поддерживая связь с женщиной по телефону, спасатели прочесывали лесные дороги, непрерывно подавая световые и звуковые сигналы сиреной, — рассказывают в Поисково-спасательной службе Курганской области. — Поисковая операция продолжалась около трех часов. Женщина услышала сирену автомобиля. Ее нашли примерно в семи километрах от начала ее пути и совсем в другом направлении — в районе села Чернавское. Женщина насквозь продрогла и была сильно напугана. Ее отогрели, напоив горячим чаем из термоса, и доставили прямо до дома в Курган.
СОВЕТЫ СПАСАТЕЛЕЙ
Если вы собираетесь в лес
* предупредите родных;
* позаботьтесь о том, чтобы ваш мобильный телефон был заряжен;
* возьмите с собой компас, спички, необходимый запас продуктов и медикаменты;
* старайтесь не уходить от знакомого маршрута, не «срезать угол» по незнакомой местности;
* одевайтесь ярко — в камуфляже вас могут не увидеть и с трех метров.
Если вы потерялись в лесу
* не паникуйте, прислушайтесь: может где-то проходит железная дорога, и идите на звук;
* постарайтесь выйти на открытую местность — к высоковольтным линиям, к реке — так спасателям будет проще вас найти;
* оставляйте метки: маленькие тряпочки, бумажки, фантики, зарубки, подламывайте веточки;
* звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС Росси: «101» или по номеру «112» (также обратиться за помощью могут друзья и родные заблудившегося в лесу человека).
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ИСТОЧНИК KP.RU