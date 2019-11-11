В Челябинской области появился «сладкий лифт»

СЕГОДНЯ 05:32 2019-11-11T05:35:59+03:00

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«Если не мусорил в этом году в подъезде, возьми конфетку» — такая надпись, выведенная красивым каллиграфическим почерком, появилась в лифте одного из домов Магнитогорска. А под ней в ряд приклеены карамельки. Эту милоту сфотографировал и выложил в группу «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК местный житель Степан Славянинов.

— Классная фишка! — оценили магнитогорцы.

— Никто конфеты не тронул. Зато честно! — написали в комментариях.

Подписчики паблика гадали: останутся ли леденцы и дальше висеть на месте, или кто-то соберет весь урожай. Однако, в этом доме, видимо, действительно, живут исключительно порядочные люди: к вечеру количество конфет убавилось. Жители подъезда предоставили фотоотчет.

К вечеру конфет стало меньше. Фото: Степан Славянинов.

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ИСТОЧНИК KP.RU