2019-11-11T05:35:59+03:00
Общество

В Челябинской области появился «сладкий лифт»

Он благодарит жителей дома за чистоту конфетами
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Лифт с конфетами. Фото: Степан Славянинов.Лифт с конфетами. Фото: Степан Славянинов.
Изменить размер текста:

«Если не мусорил в этом году в подъезде, возьми конфетку» — такая надпись, выведенная красивым каллиграфическим почерком, появилась в лифте одного из домов Магнитогорска. А под ней в ряд приклеены карамельки. Эту милоту сфотографировал и выложил в группу «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК местный житель Степан Славянинов.

— Классная фишка! — оценили магнитогорцы.

— Никто конфеты не тронул. Зато честно! — написали в комментариях.

Подписчики паблика гадали: останутся ли леденцы и дальше висеть на месте, или кто-то соберет весь урожай. Однако, в этом доме, видимо, действительно, живут исключительно порядочные люди: к вечеру количество конфет убавилось. Жители подъезда предоставили фотоотчет.

К вечеру конфет стало меньше. Фото: Степан Славянинов.

К вечеру конфет стало меньше. Фото: Степан Славянинов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Расскажите о нем нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Желтые ботинки и именная куртка: в Челябинске живет модная собака-блогер
«Сквер искусств» на набережной Челябинска согласилась построить только одна компания
В Челябинске Наталья Котова отправила в отставку главного по ремонту дорог
Четыре женщины попали в аварию на трассе в Челябинской области
В Москве вновь состоится суд о сговоре дорожников и Бориса Дубровского
C бастующими медиками скорой из Магнитогорска вновь встретятся чиновники
«Зато много детей делать умеют!»: горожане высказались о бедной семье арестованного многодетного челябинца
В Златоусте на виду у детей торгуют похабными леденцами
Жители Магнитогорска наблюдали в небе «облака Ван Гога»
«Ситуацию качает один человек»: Ирина Гехт прокомментировала жалобы сотрудников скорой помощи Магнитогорска
Жители Челябинска утверждают, что в подъезды подбрасывают тараканов
Житель Челябинска напугал посетителей ТРК, размахивая разбитой бутылкой
В Челябинской области ребенку стало плохо от подушечки с табаком
Житель Миассе отсудил 50 тысяч рублей за фингал под глазом, который испортил ему праздник
В Магнитогорске ветер и снегопад повалили деревья на автомобили
Челябинск попал в ТОП-10 российских городов, где чаще других покупают иномарки
Самолет из Челябинска вместо Сочи приземлился в Самаре
Дорожники продолжают бороться с последствиями снегопада в Магнитогорске
Песок против снега: челябинские дорожники разобрались с последствиями снегопада на трассе М-5
ДТП с пострадавшим: иномарка с оригинальным госномером влетела в автосервис
В Челябинске после 10 ноября сохранится плюсовая температура
«Больше не можем терпеть унизительно низкую зарплату!»: сотрудники скорой помощи Магнитогорска написали письмо президенту
Челябинскую область очищают от снега 100 машин
«Сын пошел в школу в коротких штанах»: как выживает многодетная семья арестованного челябинца