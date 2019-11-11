В Челябинске Наталья Котова отправила в отставку главного по ремонту дорог

СЕГОДНЯ 07:51 2019-11-11T08:09:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Монтаж новых комплексов идет по графику. Об этом заявил замглавы города Владимир Алейников на аппаратном совещании в понедельник, 11 ноября.

Но Наталья Котова интересуется реакцией чиновников на недовольство жителей.

— На Алом поле зачем мы ставим новую, не убрав прежнюю? Мы там десять их установим, что ли? Вы когда там были последний раз? Разговаривали, проводили совещания, изучали трафик. Но сейчас все, что делается, делается в точности да наоборот! — говорит Котова. — Почему вы делаете остановку на Гагарина практически на проезжей части? Разум есть вообще? Зачем ставить там, где не надо ставить?

Остановочный комплекс на Алом поле установили на проезжую частьФото: Инна КУМЕЙКО

Алейников, похоже, не в теме. Обещал посмотреть остановки на Алом поле и ул. Гагарина.

— Год эта работа идет! Почему мы продолжаем злить челябинцев: не убрав одну остановку, ставим другую. У вас в наличии дисциплинарное взыскание, и ничего не изменилось. Мы тупо продолжаем ставить остановки! Я предлагаю вам написать заявление об отставке.

— Хорошо, я согласен.

До момента назначения нового заместителя его полномочия будут перераспределены между руководителями профильных ведомств.

Городские чиновники продолжают злить челябинцев.Фото: Инна КУМЕЙКО

ИСТОЧНИК KP.RU