2019-11-11T10:11:11+03:00
Происшествия

Птичий грипп вновь пришел в Челябинскую область

Под угрозой 500 тысяч пернатых на частных подворьях
Андрей АБРАМОВ
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Птичий грипп заметили в Челябинской области.Птичий грипп заметили в Челябинской области.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Россельхознадзор бьет тревогу: в Челябинскую область пришел птичий грипп. В Увельском районе охотники подстрелили дикую птицу. Сдали тушку на анализ и оказалось, что она заражена.

Сегодня в Челябинской области работают семь птицефабрик. Чиновники уверены, что там риск заражения куриц невелик. Ведь источник вируса — дикие пернатые. Контакта с фабричными несушками они не имеют. А вот птица на подсобных хозяйствах вполне может заразиться.

— У населения живет около полумиллиона голов птицы. Велика вероятность контакта с дикими животными, которые и являются основными переносчиками вируса гриппа птиц. Рекомендуем изолировать домашнюю птицу — посадить под замок! Если начался падеж — немедленно обращайтесь в ветеринарную службу.

Известно, что птичьим гриппом способны заражаться люди и свиньи. При хорошей термической обработке мясо зараженных животных можно есть без опасений. А вот сырые яйца употреблять нельзя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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