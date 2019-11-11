2019-11-11T13:37:15+03:00
Общество

Для усатых и не только: столичный уролог проведет бесплатный прием мужчин из Челябинска

В городе проходит акция про профилактике рака простаты «Усабрь»
Лидия ПЕСКОВА
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Если у вас растут усы - это повод задуматься.Если у вас растут усы - это повод задуматься.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Рак предстательной железы самый распространенный среди мужчин вид онкологии. И, увы, зачастую самый запущенный. Явные симптомы болезни появляются только на поздних стадиях, когда бороться с заболеванием трудно. Поймать болезнь можно и на ранней стадии. Но мужчины не любят ходить по врачам...

— Сегодня наблюдается довольно агрессивный рост заболеваемости раком простаты. Одна из причин — мужчины игнорируют профилактические осмотры. Чтобы выявить рак простаты на ранней стадии, нужно после 40 лет проходить осмотр уролога, делать анализ крови на ПСА и УЗИ, — говорит заведующий урологическим отделением Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Петр Карнаух.

В ноябре в Челябинске проходит акция «Усабрь», которая должна привлечь внимание к мужскому здоровью. В ближайшую субботу, 16 ноября, всех желающих мужчин 40-75 лет приглашают на бесплатный прием к столичному доктору. В Челябинск приедет онколог, уролог онкоурологического отделения ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени А.И.Бурназяна ФМБА России (Москва).

Врач будет принимать в медицинской лаборатории «Гемотест» на ул. Доватора, 27 (с 14.00 до 19.00). Для записи на прием нужно заполнить анкету или позвонить на горячую линию «Гемотеста» 8-800-550-13-13.

Также весь ноябрь можно задать вопрос о мужском здоровье лучшим урологам России на электронный адрес: anomvs@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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