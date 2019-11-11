Для усатых и не только: столичный уролог проведет бесплатный прием мужчин из Челябинска
Рак предстательной железы самый распространенный среди мужчин вид онкологии. И, увы, зачастую самый запущенный. Явные симптомы болезни появляются только на поздних стадиях, когда бороться с заболеванием трудно. Поймать болезнь можно и на ранней стадии. Но мужчины не любят ходить по врачам...
— Сегодня наблюдается довольно агрессивный рост заболеваемости раком простаты. Одна из причин — мужчины игнорируют профилактические осмотры. Чтобы выявить рак простаты на ранней стадии, нужно после 40 лет проходить осмотр уролога, делать анализ крови на ПСА и УЗИ, — говорит заведующий урологическим отделением Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Петр Карнаух.
В ноябре в Челябинске проходит акция «Усабрь», которая должна привлечь внимание к мужскому здоровью. В ближайшую субботу, 16 ноября, всех желающих мужчин 40-75 лет приглашают на бесплатный прием к столичному доктору. В Челябинск приедет онколог, уролог онкоурологического отделения ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени А.И.Бурназяна ФМБА России (Москва).
Врач будет принимать в медицинской лаборатории «Гемотест» на ул. Доватора, 27 (с 14.00 до 19.00). Для записи на прием нужно заполнить анкету или позвонить на горячую линию «Гемотеста» 8-800-550-13-13.
Также весь ноябрь можно задать вопрос о мужском здоровье лучшим урологам России на электронный адрес: anomvs@gmail.com.
ИСТОЧНИК KP.RU