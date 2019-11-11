Алексей Текслер поздравил родную школу № 71 с юбилеем

СЕГОДНЯ 14:00 2019-11-11T14:00:23+03:00

На встречу с учителями пришли и одноклассники главы региона

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— Сегодня для меня, как и для вас, особый день. Юбилей у нашей школы, у той школы, где мы учились. Всех нас поздравляю с 70-летием школы, поздравляю наших педагогов, ветеранов школы, персонал, выпускников и учащихся 71-й школы. Наша школа — дом для многих чемпионов мира, призеров Олимпийских игр. Школа — это не только стены, классы. Это, в первую очередь, педагоги, учителя. От лица выпускников, благодарю педагогов за путевку в жизнь. Спасибо вам! — поздравил ветеранов школы, педагогов, выпускников и школьников Алексей Текслер.

Благодарственные письма губернатор вручил ветеранам школы, внесшим большой вклад в ее становление и развитие.

Гордость школы № 71 — ее спортивная история. С 1974 года вместе со спортклубом «Строитель Урала» по волейболу, ДЮСШ «Сталь» здесь открыты спортивные классы по плаванию, прыжкам в воду, водному поло.

Звезды школы — это пловец, чемпион Паралимпийских игр Альберт Бакаев, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по волейболу Екатерина Гамова, бронзовый призер Олимпийских игр по тхэквондо Анастасия Барышникова, серебряный призер Олимпийских игр по волейболу Анастасия Беликова.

... и встретился с одноклассниками. И одноклассницами. Фото: gubernator74.ru

ИСТОЧНИК KP.RU