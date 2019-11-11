В Магнитогорске врачам скорой помощи поднимут «ночную надбавку»

СЕГОДНЯ 15:02 2019-11-11T15:02:53+03:00

Размер вырастет с 20% до 50%

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Решение об увеличении размеры надбавки за работу в ночные часы врачам службы ссорой помощи Магнитогорска озвучено первым заместителем губернатора Ириной Гехт в понедельник, 11 ноября. Медики сетовали на сокращение фактических заработков на 10-20%. Причина — уменьшение размера надбавки за ночные смены. Не стало у медиков и надбавки за стаж. Служба испытывала постоянный кадровый голод.

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт провела совещание с представителями профсоюзов, областного минздрава и администрации Магнитогорска. Возможно, должности лишиться главный врач службы скорой помощи:

— Если главврач не сумел донести до коллектива особенности перехода на новую систему оплаты труда, сделать прозрачными начисления стимулирующих выплат, то здесь вопрос к руководителю медучреждения, — заявила первый заместитель губернатора.

Ирина Гехт сообщила, что вопросы по сокращению «ночной» надбавки есть. Решено увеличить ее с 20% до 50%:

— Это справедливое решение, такую же надбавку получают бригады скорой помощи в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU