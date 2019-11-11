2019-11-11T15:39:18+03:00
Общество

Алексей Текслер вручил награду родителям погибшего Димы Новоселова

Папу и маму юнармейца, спасшего двух детей из ледяной воды затопленной шахты, пригласили в резиденцию губернатора
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Родители погибшего Димы Новоселова получили награду сына. Фото: gubernator74.ruРодители погибшего Димы Новоселова получили награду сына. Фото: gubernator74.ru
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Дима Новоселов из Копейска навеки останется 13-летним подростком. В мае нынешнего года мальчик погиб, вызволяя из ледяной воды затопленной шахты двух маленьких детишек. Выкарабкаться самому у школьника не хватило сил. В последний путь Диму провожали всем городом. Его имя высечено на мемориальной доске школы.

В понедельник, 11 ноября, родителям Димы передали медаль «За спасение погибавших». Наградные документы подписал президент Владимир Путин. Награду родителям вручил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Вручил государственные награды нашим землякам. Сложно передать мои эмоции, когда вручал медаль родителям Димы Новоселова. Парень спас двоих школьников, которые сорвались в карьер с холодной водой. Сделал это ценой собственной жизни. Низкий поклон родителям за такого сына!, — написал в соцсетях Алексей Текслер.

Глава региона лично наградил Османа Мамутова. Недавно он, рискуя жизнью, вызволил ребенка из горящего автомобиля. «Настоящий офицер! — подчеркнул губернатор.

Награду получила отважная девочка из Сатки Елизавета Маслакова. Смелая школьница спасла двухлетнюю девочку, едва не попавшую под поезд.

«Спасибо вам, дорогие. Мы гордимся вами!» — написал глава региона.

Елизавета Маслакова из Сатки спасла маленькую девочку, едва не попавшую под поезд. Фото: gubernator74.ru

Елизавета Маслакова из Сатки спасла маленькую девочку, едва не попавшую под поезд. Фото: gubernator74.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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