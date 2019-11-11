В зауральской школе, где сварили «щупальце инопланетянина», детям дали суп с червяком
В группе во «ВКонтакте» «Барахолка | Юргамыш» 9 ноября опубликовали кадр молочного супа. В нем плавает нечто похожее на личинку жука. Департамент образования Курганской области попросил Роспотребнадзор провести проверку школы.
Поселок городского типа Юргамыш находится в центре Курганской области. Его школа не впервой оказывается в центре гастрономического скандала. Прошлой зимой КП-Челябинск писала, что в местной столовой детям дали суп с «щупальцами инопланетянина». Именно так окрестили кусок мяса, который плавал в детской похлебке. Позже оказалось, что суп сварили из консервов, куда попал кусок говяжьей щеки.
В ситуации с червивым супом школа не открещивается от блюда. Она подключилась к разбору инцидента и в свою очередь просит проверить производителя риса, который прислал крупу для супа.
— Бедным поварам опять достанется! От таких лечинок ни кто не застрахован, тем более, когда приходится готовить на такую толпу ребятишек. Ведь всю крупу не перетрясешь, — написала в соцсетях горожанка Анна.
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ИСТОЧНИК KP.RU