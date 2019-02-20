Суп со «щупальцами» в школе под Курганом сварили из запрещенных ингридиентов

Ученики средней школы города Юргамыш в Курганской области выложили в социальные сети фотографию супа, который им предложили съесть на обед. Вместо мяса в тарелке оказалась непонятная субстанция, похожая на ежа: на куске толстой кожи — отростки-щупальца. Словом, выглядит все отвратительно.

ПОВАРА ДАЖЕ НЕ УДИВИЛИСЬ

Пользователи соцсетей тут же принялись обсуждать природу странного ингредиента. Одни считают, что это щеки буренок. Другие думают, что телячий язык. Третьи пишут, что это часть желудка коровы…

Когда жуткий снимок разошелся по СМИ, ситуацию прояснила директор школы Светлана Попова:

— Суп сварен из говяжей тушенки высшего сорта, которая изготовлена по ГОСТу. Блюдо готовили по технологии. Тушенку предварительно выложили в специальную тару, но никаких подозрительных элементов не обнаружили.

К администрации школы с жалобами на суп дети не обращались. В Роспотребнадзор родители не писали. Тем не менее, Следственный комитет по Курганской области инициировал проверку странного блюда. Ее результаты будут известны к началу марта.

«НЕЛЕГАЛЫ» В ТУШЕНКЕ

Даже ветеринары, к которым мы обратились, не смогли дать однозначный ответ: что попало в тушенку. Тогда редакция провела интернет-эксперимент. Мы сравнили кусочки из супа с живой коровой и пришли к выводу: больше всего «щупальца» смахивают на внутреннюю поверхность щек.

Коровьи щеки, на самом деле едят. В Сети есть масса интересных рецептов, даже для ресторанов. Правда, в готовом виде блюда предполагают поедание чистого мяса: «щупальца» непременно срезают с куском жесткой кожи. Так что школьники все-таки были правы.

Еще одну, близкую к нашей версии, высказала доцент кафедры «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ Светлана Меренкова:

— Судя по морфологическому строению фрагмента, это говяжьи губы. То есть субпродукт второй категории с низкой пищевой ценностью. Таких компонентов в консервах «Говядина тушенная», согласно нормативным документам, быть не должно.

Так что, у следствия, явно, должны появиться вопросы не к директору школы, а к производителю этой тушенка.

— В начале 90-х мы покупали говяжьи головы на рынке. И срезали с них мясо, на щеках тоже. Они имели специфический вкус. Для меня на всю жизнь это вкус бедности и отсутствия нормальной еды, — написал наш читатель отклик на первую заметку о школьном супе.

Такая тушенка вызвала отвращение у жителя Челябинской области. Фото: социальные сети.

Кстати, похожий случай недавно произошел с жителем Челябинской области. Мужчина купил в магазине банку тушенки высшего сорта, но отправил ее содержимое в мусорку. Все из-за странного куска «щетины». Судя по фото, ему попалась все та же часть коровы, что и школьникам в Юргамыше.

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