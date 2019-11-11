2019-11-11T18:23:57+03:00
Общество

Чиновник из Челябинской области второй раз защитил в суде честное имя

Его обвиняли во взятке, но доказать факт следователям не удалось
Андрей АБРАМОВ
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Сергея Шацкого из Чебаркуля оправдали во второй раз.Сергея Шацкого из Чебаркуля оправдали во второй раз.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Сергей Шацкий возглавляет комитет архитектуры и градостроительства в Чебаркуле. Несмотря на высокий чиновничий пост, он уже несколько лет в судах отбивается от уголовного дела. Его обвиняли во взятке. Однако 11 ноября Фемида во второй раз оправдала Шацкого.

По версии следствия, чиновник за 20 тысяч рублей переписал участок земли на нужных людей. Однако во время судебного следствия доказать вину и факт взятки не удалось. Тогда прокуратура попыталась обжаловать решение и назначили новое разбирательство дела. Но у обвинения выиграть его не удалось.

За Шацким признали право на реабилитацию. Он может потребовать от государства финансовую компенсацию. Кстати, сам руководитель архитектурного ведомства уверен, что на него написали донос бывшие коллеги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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