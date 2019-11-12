В столовой новой школы в Зауралье рухнул потолок

СЕГОДНЯ 05:46 2019-11-12T05:49:38+03:00

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ЧП произошло в субботу, 9 ноября, в школе селе Сафакулево Курганской области. В столовой учебного заведения обвалился потолок. На фото, которое попало в соцсети, видно, что потолочные плитки попадали на пол.

— А ведь это новая школа! (открытие было всего месяц назад, 9 октября — прим. автора). Хорошо еще, что никого в тот момент в помещении не было, — пишут в соцсети местные жители.

Из-за чего обрушился потолок в новой школе?

— В выходные монтировали пожарную сигнализацию. Во время работ произошло нарушение конструкции подвесного потолка. Часть плит выпали. В школе детей не было. Никто не пострадал. Администрация района составила подрядчику претензию, — пояснили в департамент образования Курганской области.

— На сегодняшний день все работы с потолком завершены, — отчиталась представитель администрации Сафакулевского района Найля Чиняева.

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ИСТОЧНИК KP.RU