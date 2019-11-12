2019-11-12T09:26:04+03:00
Происшествия

Семиклассница выпала из окна многоэтажки в Челябинске

Почему так вышло, выясняет полиция
Лидия ПЕСКОВА
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За несколько минут до падения девочка написала записку родным.За несколько минут до падения девочка написала записку родным.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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ЧП случилось на улице Лермонтова в Тракторозаводском районе города. Вечером в понедельник, 11 ноября, прохожие нашли под окнами жилой высотки живую девочку, выпавшую из окна.

При падении с шестого этажа школьница получила тяжелые травмы. Сейчас ее выхаживают в больнице.

Школьнице 13 лет. Она ученица седьмого класса лицея.

Есть информация, что падение не было случайностью. Дома у девочки нашли записку, оставленную для родных. Что стало причиной падения, выясняют полиция и Следственный комитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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