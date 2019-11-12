Семиклассница выпала из окна многоэтажки в Челябинске

СЕГОДНЯ 09:23 2019-11-12T09:26:04+03:00

За несколько минут до падения девочка написала записку родным. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Почему так вышло, выясняет полиция

Изменить размер текста: A A

ЧП случилось на улице Лермонтова в Тракторозаводском районе города. Вечером в понедельник, 11 ноября, прохожие нашли под окнами жилой высотки живую девочку, выпавшую из окна.

При падении с шестого этажа школьница получила тяжелые травмы. Сейчас ее выхаживают в больнице.

Школьнице 13 лет. Она ученица седьмого класса лицея.

Есть информация, что падение не было случайностью. Дома у девочки нашли записку, оставленную для родных. Что стало причиной падения, выясняют полиция и Следственный комитет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете подробности этого ЧП?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU