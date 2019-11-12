Семиклассница выпала из окна многоэтажки в Челябинске
ЧП случилось на улице Лермонтова в Тракторозаводском районе города. Вечером в понедельник, 11 ноября, прохожие нашли под окнами жилой высотки живую девочку, выпавшую из окна.
При падении с шестого этажа школьница получила тяжелые травмы. Сейчас ее выхаживают в больнице.
Школьнице 13 лет. Она ученица седьмого класса лицея.
Есть информация, что падение не было случайностью. Дома у девочки нашли записку, оставленную для родных. Что стало причиной падения, выясняют полиция и Следственный комитет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Знаете подробности этого ЧП?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU