2019-11-12T10:20:16+03:00
Общество

Жители Челябинской области боятся пить воду, из-за которой ломается техника

Из кранов в Златоусте течет вонючая рыжая жидкость
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Жители требуют подвозить им чистую воду.Жители требуют подвозить им чистую воду.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Несколько улиц Златоуста, находящихся в районе Машзавода, который месяц страдают от ржавой вонючей жижи в водопроводе.

— Жители писали жалобы в администрацию города, но в ответ получают описки. В грязной воде невозможно мыться, ею невозможно стирать вещи, техника выходит из строя. Эта вода не годится даже для того, чтобы мыть пол, — считает активист общественного движения «Гражданский патруль» Андрей Королев.

А вы рискнете в таком искупаться? Фото: "Гражданский патруль".

А вы рискнете в таком искупаться? Фото: "Гражданский патруль".

— Такое случалось и в других городах. Обычно разные ведомства отвечают, что вода соответствует нормам. Однако мы не считаем, что коричневая жидкость может соответствовать СанПиН. Для этого вода должна быть прозрачной и без запаха, — говорит руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

Общественная организация обратилась к губернатору области с просьбой помочь городу заменить сети водоснабжения. Жалобы на администрацию города отправлены в Роспотребнадзор и в областную прокуратуру. А пока жители требуют обеспечить им подвоз питьевой воды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы столкнулись с чем-то подобным?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области сохраняется эпизоотическое благополучие в птицеводческих хозяйствах
Уволенная за голые фото тренер кикбоксинга из Магнитогорска прошла полиграф на Первом канале
Челябинская «хрущевка» удивила посетителей выставки стендового моделизма
Мужчину, который чуть было не разбил голову сына-младенца, оштрафовали в Челябинске
Фонды ВТБ по итогам октября стали лидерами по привлечению средств
Банк УРАЛСИБ предлагает комплексный вклад «На все сто» для владельцев индивидуального инвестиционного счета
Освобожденная из-под ареста домашняя кошка нашла приемную семью в Челябинске
Мэром Челябинска хотят стать безработные и пенсионеры
Семиклассница выпала из окна многоэтажки в Челябинске
Неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Челябинской области
Престижный дом на Северо-Западе Челябинска может рухнуть из-за строящейся неподалеку высотки
«Мерседес» снес 20 машин на перекрестке и загорелся в Челябинской области