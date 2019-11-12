Жители Челябинской области боятся пить воду, из-за которой ломается техника
Несколько улиц Златоуста, находящихся в районе Машзавода, который месяц страдают от ржавой вонючей жижи в водопроводе.
— Жители писали жалобы в администрацию города, но в ответ получают описки. В грязной воде невозможно мыться, ею невозможно стирать вещи, техника выходит из строя. Эта вода не годится даже для того, чтобы мыть пол, — считает активист общественного движения «Гражданский патруль» Андрей Королев.
А вы рискнете в таком искупаться? Фото: "Гражданский патруль".
— Такое случалось и в других городах. Обычно разные ведомства отвечают, что вода соответствует нормам. Однако мы не считаем, что коричневая жидкость может соответствовать СанПиН. Для этого вода должна быть прозрачной и без запаха, — говорит руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.
Общественная организация обратилась к губернатору области с просьбой помочь городу заменить сети водоснабжения. Жалобы на администрацию города отправлены в Роспотребнадзор и в областную прокуратуру. А пока жители требуют обеспечить им подвоз питьевой воды.
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ИСТОЧНИК KP.RU