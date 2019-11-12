Челябинская «хрущевка» удивила посетителей выставки стендового моделизма
В Челябинске состоялась XII региональная выставка-конкурс стендового моделизма. На ней можно было увидеть привычные вещи в необычном виде. Например, уменьшенную копию многоэтажки или крошечную автомастерскую.
Автомастерская. Фото: Hornews.com.
Участниками выставки стали 150 моделистов разного возраста: были и десятилетние школьники и уважаемые мастера, которые в деле уже более 60 лет. Об этом сообщает издание Hornews.com. Предлагаем полюбоваться самыми любопытными экспонатами выставки.
Mодель самолета ТУ-160 – легендарного стратегического ракетоносца. Фото: Hornews.com.
Кайло Рен — персонаж фантастической саги «Звёздные войны». Фото: Hornews.com.
Обычно корабли делают внутри бутылок, но автор этой работы умудрился разместить лодку внутри стеклянной лампы. Фото: Hornews.com.
Эта работа называется «Сирия». Фото: Hornews.com.
Немецкий военный тягач времен Второй мировой войны. Фото: Hornews.com.
Модель плота «Кон-Тики». На этом плоту норвежский археолог и путешественник совершил в 1947 году путешествие по маршруту миграции предков полинезийцев из Южной Америки.
«Чёрная жемчужина» из фильма «Пираты Карибского моря». Фото: Hornews.com.
А это роботы, которые, несмотря на железные сердца, любят природу и стремятся сохранить её. Фото: Hornews.com.
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ИСТОЧНИК KP.RU