Челябинская «хрущевка» удивила посетителей выставки стендового моделизма

СЕГОДНЯ 11:04 2019-11-12T11:07:30+03:00

Модель дома по адресу Энгельса, 13. Судя по 2ГИС, в здании сейчас находится автосервис. Может быть, когда-то здесь была вот такая жилая многоэтажка. Фото: Hornews.com.

На экспозиции, где были в основном корабли и автомобили, моделист представил макет дома в центре Челябинска

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В Челябинске состоялась XII региональная выставка-конкурс стендового моделизма. На ней можно было увидеть привычные вещи в необычном виде. Например, уменьшенную копию многоэтажки или крошечную автомастерскую.

Автомастерская. Фото: Hornews.com.

Участниками выставки стали 150 моделистов разного возраста: были и десятилетние школьники и уважаемые мастера, которые в деле уже более 60 лет. Об этом сообщает издание Hornews.com. Предлагаем полюбоваться самыми любопытными экспонатами выставки.

Mодель самолета ТУ-160 – легендарного стратегического ракетоносца. Фото: Hornews.com.

Кайло Рен — персонаж фантастической саги «Звёздные войны». Фото: Hornews.com.

Обычно корабли делают внутри бутылок, но автор этой работы умудрился разместить лодку внутри стеклянной лампы. Фото: Hornews.com.

Эта работа называется «Сирия». Фото: Hornews.com.

Немецкий военный тягач времен Второй мировой войны. Фото: Hornews.com.

Модель плота «Кон-Тики». На этом плоту норвежский археолог и путешественник совершил в 1947 году путешествие по маршруту миграции предков полинезийцев из Южной Америки.

«Чёрная жемчужина» из фильма «Пираты Карибского моря». Фото: Hornews.com.

А это роботы, которые, несмотря на железные сердца, любят природу и стремятся сохранить её. Фото: Hornews.com.

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ИСТОЧНИК KP.RU