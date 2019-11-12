Уволенная за голые фото тренер спортшколы из Магнитогорска прошла полиграф на Первом канале
Тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко, известная как Катя Ганеши, стала участницей программы «На самом деле» на Первом канале. Передача вышла в эфир 11 ноября, сообщает «Медиазавод».
Во время записи передачи юрист спортшколы, где работала Конопенко, обвинили ее в пропаганде порнографии и некрофилии. А отца одного из юных спортсменов возмутил снимок скандальной фотосессии Кати, на котором мужчина в колпаке... насилует мертвую женщину. Кадр он нашел в телефоне своего сына!
— Это эротика, а не порнография. И я не распространяла эти файлы среди учеников. Я также не получала вознаграждение за фотосессии в обнаженном виде. Когда в 2015 году я начала работать с детьми, фотосессий в обнаженном виде не проводилось, — ответила на обвинения Екатерина.
Проверка на полиграфе показала, что тренер никогда не приставала к ученикам и не распространяла среди них свои фото и видео. На вопросы: снималась ли в порнографии, вела ли беседы интимного плана с учениками, — женщина ответила отрицательно. Однако полиграф показал, что это ложь.
Известную поэтессу Катю Ганеши хотят уволить за её концептуальное искусство.
Напомним, фотографии Екатерины Конопенко лишили ее должности тренера по кикбоксингу в детской спортшколе. Работу она потеряла после того, как в Сети обнаружились снимки ее откровенной фотосессии 19-летней давности.
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ИСТОЧНИК KP.RU