2019-11-12T12:26:58+03:00
Общество

Уволенная за голые фото тренер спортшколы из Магнитогорска прошла полиграф на Первом канале

Новые подробности скандальной истории
Лидия ПЕСКОВА
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Екатерина Конопенко. Фото: соцсети.Екатерина Конопенко. Фото: соцсети.
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Тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко, известная как Катя Ганеши, стала участницей программы «На самом деле» на Первом канале. Передача вышла в эфир 11 ноября, сообщает «Медиазавод».

Во время записи передачи юрист спортшколы, где работала Конопенко, обвинили ее в пропаганде порнографии и некрофилии. А отца одного из юных спортсменов возмутил снимок скандальной фотосессии Кати, на котором мужчина в колпаке... насилует мертвую женщину. Кадр он нашел в телефоне своего сына!

— Это эротика, а не порнография. И я не распространяла эти файлы среди учеников. Я также не получала вознаграждение за фотосессии в обнаженном виде. Когда в 2015 году я начала работать с детьми, фотосессий в обнаженном виде не проводилось, — ответила на обвинения Екатерина.

Проверка на полиграфе показала, что тренер никогда не приставала к ученикам и не распространяла среди них свои фото и видео. На вопросы: снималась ли в порнографии, вела ли беседы интимного плана с учениками, — женщина ответила отрицательно. Однако полиграф показал, что это ложь.

Известную поэтессу Катю Ганеши хотят уволить за её концептуальное искусство.

Напомним, фотографии Екатерины Конопенко лишили ее должности тренера по кикбоксингу в детской спортшколе. Работу она потеряла после того, как в Сети обнаружились снимки ее откровенной фотосессии 19-летней давности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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