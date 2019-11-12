2019-11-12T13:32:19+03:00
Происшествия

В Челябинской области арестовали водителя, обвиняемого в убийстве журналиста

Он избил корреспондента во время конфликта на дороге
Валентина ВАГАНОВА
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Михаил Скуридин впал в кому и скончался через два месяца в больнице. Фото: соцсетиМихаил Скуридин впал в кому и скончался через два месяца в больнице. Фото: соцсети
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В Магнитогорске арестовали водителя, который во время дорожного конфликта ударил местного журналиста Михаила Скуридина. По словам очевидцев, корреспондент газеты «Магнитогорской металл» вступился за пешеходов, переходивших дорогу на Т-образном перекрестке возле торгового центра.

Михаил получил серьезную травму головы. Через два месяца он скончался в больнице, не приходя в сознание.

Водитель скрылся с места происшествия. Его искали буквально всем городом. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего».

— Была проделана большая работа: допрошено более 30 свидетелей, на причастность к преступлению проверены владельцы более 250 автомобилей. Просмотрены видеозаписи более 20 видеокамер. Проведены необходимые экспертизы: видеотехническая, судебно-медицинская и другие. В итоге был установлен 41-летний житель Магнитогорска, причастный к совершению преступления, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в СУ СК России по Челябинской области.

Подозреваемого арестовали. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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