В Челябинской области арестовали водителя, обвиняемого в убийстве журналиста
В Магнитогорске арестовали водителя, который во время дорожного конфликта ударил местного журналиста Михаила Скуридина. По словам очевидцев, корреспондент газеты «Магнитогорской металл» вступился за пешеходов, переходивших дорогу на Т-образном перекрестке возле торгового центра.
Михаил получил серьезную травму головы. Через два месяца он скончался в больнице, не приходя в сознание.
Водитель скрылся с места происшествия. Его искали буквально всем городом. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего».
— Была проделана большая работа: допрошено более 30 свидетелей, на причастность к преступлению проверены владельцы более 250 автомобилей. Просмотрены видеозаписи более 20 видеокамер. Проведены необходимые экспертизы: видеотехническая, судебно-медицинская и другие. В итоге был установлен 41-летний житель Магнитогорска, причастный к совершению преступления, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в СУ СК России по Челябинской области.
Подозреваемого арестовали. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU